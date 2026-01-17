scorecardresearch
 
'मेरा पति महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स चुराता है और...', चर्चा में परेशान पत्नी की कहानी

एक महिला ने अपने पति की एक ऐसी आदत का खुलासा किया है, जिससे उसका रिश्ता टूट सकता है. महिला के मुताबिक, उसका पति उसकी सहेलियों और पड़ोसियों के इस्तेमाल किया हुआ अंडरवियर चुराता था.

शादी के 30 साल बाद पति के इस अजीबोगरीब आदत का पता चला (Photo - Pexels)
शादी के 30 साल बाद पति के इस अजीबोगरीब आदत का पता चला (Photo - Pexels)

एक महिला को शादी के 30 साल बाद अपने पति की ऐसी घिनौनी आदत का पता चला कि अब उसकी शादी टूटने के कागार पर है. महिला ने अपनी पहचान जाहिर किए बिना एक काउंसिलिंग वेबसाइट पर अपनी इस परेशानी को साझा किया. इसके बाद से इस परेशान पत्नी और उसे पति के अजीबोगरीब आदत की कहानी चर्चा में है.    

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला को अपनी शादी के 30 साल बाद उसकी एक अजीबोगरीब आदत के बारे में पता चला. उसका पति दूसरी महिलाओं के अंडरवियर चुराता था. पति की यह आदत मालूम होने के बाद वह सदमे में है और उसे लगता है कि अब इतने पुराने रिश्ते से अलग हो जाना चाहिए. 

इस जोड़े की शादी को 30 साल हो चुके थे. जब एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके पति का यह राज खोला, तो महिला दंग रह गई. पत्नी ने खुलासा किया कि उनके जब पति से पूछा तो जवाब हां था. पति ने खुलासा किया कि वह अपने सामाजिक दायरे के महिलाओं के इस्तेमाल किए हुए अंडरवियर चुराता था. इसमें उनके पड़ोसी, पत्नी के परिवार की महिलाएं और उनकी सहेलियों के अंडरगारमेंट्स शामिल थे.  महिला का मानना ​​है कि इससे उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है.

परामर्श वेबसाइट पर महिला ने किया खुलासा
स्लेट डॉट कॉम के सलाह कॉलम 'हाउ टू डू इट' में लिखते हुए, खुद को "पैंटी थीफ" कहने वाली इस महिला ने अपने कहानी विस्तार से बताई. वह लिखती हैं कि मेरे पति ने अभी-अभी कबूल किया है कि वह सालों से मेरे परिवार की महिलाओं और मेरी सहेलियों की पैंटी चुराते आ रहे हैं. हम तीन दशकों से साथ हैं. हम दिल खोलकर बातें कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि वह मेरे परिवार की महिला सदस्यों और सहेलियों के अंडरवियर चुराते रहे हैं.

 वह एक अच्छे इंसान हैं और मुझे हमेशा से पता था कि उन्हें अंडरवियर का शौक है. लेकिन, मुझे ये पता नहीं था कि उन्हें दूसरी महिलाओं की इस्तेमाल की गई  गंदी पैंटी चुराने काी भी आदत थी. अब जब मैं इस बारे में गहराई से सोचती हूं तो घृणा आती है और भावनात्मक स्तर पर ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ एक तरह का धोखा है. 

महिला आगे बताती है कि धोखे के अलावा,मुझे खुद में कमी का भी एहसास हो रहा है. वह कहती हैं कि मुझे इससे घिन आ रही है और आज मैं घृणा, धोखे और कमी का एहसास कर रही हूं. पति के इस व्यवहार पर परामर्श देने वाली महिला भी उतनी ही स्तब्ध थी और उसने कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है. मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि आपके पति को क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इन पैंटियों की मालकिनों को यह जानकर बहुत दुख होगा.

---- समाप्त ----
