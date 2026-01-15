'मैंने 2 साल में 416 लोगों को डेट किया...', अब महिला ने बताया- वो ऐसा क्यों कर रही थीं?

परफेक्ट पार्टनर की तलाश में लोग डेट पर जाते हैं, ताकि एक-दूसरे को अच्छे से जान सके. डेट पर जाने के बाद ही पता चल पाता है कि सामने वाला उनकी उम्मीद पर कितना खरा उतर पा रहा है. वहीं कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है कि कई लोगों को डेट करने के बावजूद लोगों को अपने होने वाले पार्टनर के बारे में वो चीजें पता नहीं चल पाती है, जो साथ निभाने के लिए जरूरी होती है.

ऐसे में एक औसत व्यक्ति साल में लगभग 41 बार डेट पर जाता है - लेकिन अब एक महिला ने दावा किया है कि उसने सिर्फ दो साल में 400 से अधिक पुरुषों को डेट किया है. महिला ने परफेक्ट पार्टनर की तलाश में 416 लोगों को डेट किया.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने जीवनसाथी को पाने से पहले, मेकअप आर्टिस्ट एलेन का कैलेंडर निश्चित रूप से पूरी तरह से भरा हुआ था. इसमें हर हफ्ते लगभग चार डेट्स होती थीं. एडिलेड की रहने वाली ऑस्ट्रेलियाई ब्यूटी एक्सपर्ट दो साल तक डेट करने में काफी व्यस्त रहीं. तब जाकर उन्हें अपना परफेक्ट पार्टनर मिला.

इतनी ज्यादा डेटिंग से मिली ये सीख

एलेन ने बताया कि इस दौरान उन्होंने कई आश्चर्यजनक बातें सीखीं, जिनमें यह भी शामिल है कि डेट पर फूलों का गुलदस्ता वास्तव में खतरे की घंटी क्यों हो सकता है. उन्होंने बताया कि पार्टनर की तलाश में लोग डेटिंग एप का इस्तेमाल करते हैं. कई बार डेटिंग ऐप पर मिले मैच को लोग परफेक्ट मान लेते हैं और कई बार लोगों को डेट पर जाने के बाद महसूस होता है कि एप पर जो फिल्टर्स थे, उसके मुताबिक, रियाल्टी कुछ और ही है.

इसलिए डेटिंग ऐप पर हाइट फिल्टर और अन्य आवश्यकताओं को छोड़ देना ही सबसे अच्छा है. एलेन जो 5'8 फीट की मेकअप विशेषज्ञ हैं. उनके पार्टनर क्रिस 6'4 फीट के हैं. उन्होंने बताया कि मैंने फैसला किया था कि ऐप पर मैं अपनी ऊंचाई बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगी, लेकिन मुझे वांछित लड़के के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्या चाहिए, ये नहीं बताऊंगी.

एलेन ने बताया कि यह न केवल बुरा लगता है, बल्कि अगर आपको कम कद वाला जीवनसाथी या पार्टनर मिल जाता है तो और भी ज्यादा बुरा लगता है. इसलिए जो है सो है. किसे परवाह है? जब भी मुझे किसी पुरुष की प्रोफाइल में शारीरिक सुंदरता की शर्त दिखती थी, तो मुझे तुरंत घिन आती थी - भले ही मैं उस मानक को पूरा करती हुई दिखूं. उन्होंने आगे कहा कि कुछ ऐसे लड़के भी थे जो विशेष रूप से सुनहरे बाल और नीली आंखों की मांग करते थे.

एलेन ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक तरह का जुनून है - रिश्ता नहीं. इस ऑस्ट्रेलियाई टिकटॉकर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर संभावित साथी अपनी पार्टनर की लंबाई को लेकर कोई मांग रखते हैं तो कुछ पुरुष उनसे दूर हो सकते हैं.अपने अविवाहित जीवन के दौरान, इस ब्यूटी गुरु ने यह भी सीखा कि उन पुरुषों से मिलना जारी नहीं रखना चाहिए जो डेटिंग में बहुत अच्छे होते हैं.

ज्यादा परफेक्ट होना भी खतरे की घंटी

एलेन ने बताया कि मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा ज्यादा ही चालाक है. हमेशा सबसे अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में जानता है. हमेशा सबसे अच्छे फूल भेजता है. हमेशा जानता है कि कब मैसेज करना है. हमेशा जानता है कि कब कॉल करना है. हमेशा जानता है कि क्या कहना है.

एलेन के अनुसार, अगर कोई लड़का बहुत शांत और सहज है. खासकर पहली मुलाकात के दौरान , तो यह तुरंत एक खतरे का संकेत होना चाहिए. जो लड़का आपको सचमुच पसंद करता है और सच्चा है, वह आपको डेट पर ले जाने में थोड़ा घबराएगा. यहां तक ​​कि एक अमीर, मशहूर और आकर्षक व्यक्ति भी उन महिलाओं के मामले में घबरा जाता है जिन्हें वह वास्तव में पसंद करता है.

एलेन ने बताया कि मैंने परफेक्ट पार्टनर की तलाश में दो साल में 416 लोगों से डेट किया. यानी हर साल 208 लोगों से डेट किया. जबकि, कोई भी सामान्य महिला या पुरुष एक साल में 41 लोगों के साथ ही डेट कर पाता है.

