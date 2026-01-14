scorecardresearch
 
'एलियन रोज मुझसे मिलने आते हैं...', महिला के इस अजीबोगरीब दावे की हो रही चर्चा

एक महिला ने यह असाधारण दावा किया है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान पहली बार उसे यूएफओ देखाई दिया. इसके बाद से उसका रोजाना एलियंस से सामना हो रहा है. उसने एलियन के रंग-रूप और कपड़ों का भी ब्योरा दिया. ऐसे में जानते हैं क्या है इस अजीबोगरीब दावे की सच्चाई.

लड़की का दावा रोज एलियन से मुलाकात होती है (Representational Photo - Pixabay)
अमेरिका में एक महिला ने दावा किया है कि वह रोज एलियन को देखती है. पिछले पांच साल से वह एलियंस के संपर्क में है. उसने ये भी बताया कि एलियन कैसे दिखते हैं और क्या पहनते हैं. महिला के मुताबिक एलियन उनसे रोज मिलने आते हैं. 

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, लिली नोवा नाम की महिला ने  दावा किया है कि वह नवंबर 2021 से अपने एलियन अनुभवों का डॉक्युमेंटेशन कर रही हैं. अब उनका दावा है कि वे प्रतिदिन यूएफओ या अलौकिक प्राणियों को देखती हैं और वे उनसे मिलने आते हैं. लिली नोवा ने बोरियत से बचने के लिए एस्ट्रोफोटोग्राफी को एक शौक के रूप में अपनाया, और इसी शौक के दौरान नवंबर 2021 में उन्हें पहली बार खगोलीय घटना देखने को मिली.

नीले रंग की एलियन से हुई मुलाकात
लिली के अनुसार, उसे आसमान में उड़ते हुए गोले, मेटल के अंतरिक्ष यान और यहां तक ​​कि एलियन भी रोजाना दिखाई देने लगे. सेंट लुइस, मिसौरी निवासी लिली का दावा है कि उनसे हल्के नीले रंग की त्वचा वाली  एक एलियन मिलने आई थी. उसके बाल नहीं थे और उसने स्किन फिट ग्रे सूट पहन रखा था. 

लिली ने कहा कि एलियंस और यूएफओ से मेरा पहला सामना बहुत ही छोटा था. एक रात मैं ताजी हवा लेने बाहर गई और तभी मेरी नजर पड़ोस के ऊपर मंडराती हुई तेज रोशनी पर पड़ी. मैंने जांच शुरू की और महसूस किया कि यह एक यूएफओ था. कुछ सेकंड बाद मैंने थोड़ी देर के लिए नज़र हटाई और जब वापस देखा तो एक दूसरा यान बहुत करीब था.

 मैं वास्तव में उस यान का त्रिकोणीय आकार देख सकती थी. यूएफओ में कुछ ऐसी असामान्य हरकत  हुई जिससे मुझे पता चल गया कि यह कोई सामान्य विमान नहीं था और फिर वे मेरे ऊपर से ओझल हो गया. लिली ने स्वीकार किया कि उसकी पहली मुलाकात ने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया था, लेकिन तब से ऐसे अनुभव आम बात हो गए हैं.

उन्होंने बताया कि अपने अनुभवों के दौरान, मैं यह देख पाई कि वे प्राणी कैसे दिखते हैं. मैंने जिन पहले प्राणियों को देखा उनमें से एक हल्के नीले रंग की त्वचा वाली एक लड़की थी.  मैंने हल्के सुनहरे बालों, गोरी और दमकती त्वचा और चमकीली नीली आंखों वाले प्राणियों का एक और समूह भी देखा है. मेरा मानना ​​है कि वे टेलीपैथी के माध्यम से अपनी तस्वीरें मुझे भेजते हैं.

एलियंस से स्थापित हो चुका है एक रिश्ता
मुझे लगता है कि वे मुझे धीरे-धीरे परिचित करा रहे हैं, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए किसी परग्रही का उसके पास आना एक बहुत ही चौंकाने वाला अनुभव होगा. लिली को संदेह है कि उस शुरुआती चौंकाने वाली मुठभेड़ के दौरान अलौकिक प्राणी उसकी प्रतिक्रिया का आकलन कर रहे थे और उसने रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी ओर किए गए इशारों पर ध्यान दिया.

उनका मानना ​​है कि उन्होंने जानबूझकर पीछे हटकर उन्हें दोबारा संपर्क स्थापित करने से पहले घटना को समझने का समय दिया. लिली ने बताया कि शुरुआत से ही मेरे अनुभव उनसे बेहद करीबी रहे हैं. पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. यह अभूतपूर्व था और इसने एस्ट्रोफोटोग्राफी में मेरी रुचि को और भी बढ़ा दिया.

मुझे जितना हो सके उतना पता लगाना था. मैंने न्यूट्रिशियन के रूप में अपना करियर छोड़ दिया क्योंकि यूएफओ और एलियंस के बारे में अधिक जानने की मेरी तीव्र इच्छा ने उसकी जगह ले ली.  उन्होंने समझाया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा. यूएफओ के साथ मेरे अनुभवों का सदमा धीरे-धीरे सुकून में बदल गया. क्योंकि मुझे और भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए. ऐसा लगा जैसे मेरा उनके साथ एक रिश्ता बन रहा हो.

जब चाहूं एलियन को बुला सकती हूं...
इन अनुभवों ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया है. इसने दुनिया के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है और मैंने ब्रह्मांड और अन्य प्राणियों के बारे में बहुत कुछ सीखा है. वह इस बात पर जोर देती हैं कि  जब वह शांति, खुलेपन और संतुष्टि की स्थिति में होती हैं, तब वह एलियन के साथ संपर्क स्थापित कर सकती हैं.  लिली का दावा है कि उसने एक प्रकार की सिक्स सेंस डेवलप कर ली है, जो संकेत देता है कि वे कब प्रकट होने वाले हैं.

उन्होंने समझाया कि जब भी मैं अपने रचनात्मक जुनून, एस्ट्रोफोटोग्राफी को पूरा करने के लिए बाहर होती हूं, तो मेरा मानना ​​है कि यही वह समय होता है जब मैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकती हूं और इन मुलाकातों को आमंत्रित कर सकती हूं.

---- समाप्त ----
