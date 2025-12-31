क्यों Zepto, Blinkit पर न्यू ईयर के सामान में बिक रहे अंगूर, सूटकेस? ये है सीक्रेट

न्यू ईयर आते ही Zepto, Blinkit जैसे क्विक-कॉमर्स ऐप्स पर अंगूर और सूटकेस की अचानक बढ़ी बिक्री ने लोगों को हैरान कर दिया है. पहली नजर में यह अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प वजह छिपी है. दरअसल, यह ट्रेंड लैटिन अमेरिकी देशों, खासकर स्पेन और ब्राज़ील से जुड़ी एक परंपरा से आया है. वहां माना जाता है कि नए साल की रात 12 बजे घड़ी के हर एक घंटे की आवाज के साथ 12 अंगूर खाने से अगले 12 महीने खुशहाली और किस्मत लेकर आते हैं. यही वजह है कि लोग न्यू ईयर पर खास तौर पर अंगूर खरीद रहे हैं.

सूटकेस खरीदने के पीछे ये है मान्यता

वहीं, सूटकेस खरीदने का ट्रेंड भी इसी तरह की मान्यता से जुड़ा है. माना जाता है कि अगर न्यू ईयर की शुरुआत में सूटकेस खरीदा जाए या उसे लेकर घर के बाहर थोड़ी देर टहला जाए, तो आने वाले साल में ज्यादा ट्रैवल और नई जगहों पर जाने के मौके मिलते हैं. सोशल मीडिया पर इस पर कई रील्स और वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिन्हें देखकर लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं.

विदेशी परंपराएं तेजी से पॉपुलर हो रही

भारत में सोशल मीडिया के जरिए ये विदेशी परंपराएं तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. इंस्टाग्राम और रील्स के असर से लोग नए-नए ट्रेंड आजमाना पसंद कर रहे हैं, और इसी का फायदा क्विक-डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को मिल रहा है. Zepto और Blinkit ने भी इस ट्रेंड को भांपते हुए न्यू ईयर से पहले अंगूर, सूटकेस और पार्टी से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया. कुल मिलाकर, यह सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि सोशल मीडिया से पैदा हुआ एक नया न्यू ईयर ट्रेंड है, जहां लोग किस्मत, खुशहाली और घूमने-फिरने की उम्मीद के साथ अंगूर और सूटकेस ऑर्डर कर रहे हैं.

क्यों बिक रहे हैं अंगूर?

यह ट्रेंड स्पेन और लैटिन अमेरिकी देशों से आया है. वहां मान्यता है कि नए साल की रात 12 बजे घड़ी के हर घंटे की आवाज के साथ कुल 12 अंगूर खाने से आने वाले साल के 12 महीने खुशहाल रहते हैं. हर अंगूर एक महीने की अच्छी किस्मत का संकेत माना जाता है. सोशल मीडिया पर यह परंपरा वायरल हुई, जिसके बाद भारत में भी लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया. इसी वजह से न्यू ईयर पर अंगूर की मांग तेजी से बढ़ गई.

सूटकेस क्यों खरीदे जा रहे हैं?

सूटकेस भी एक वायरल ट्रेंड का हिस्सा है. मान्यता के मुताबिक नए साल की शुरुआत में खाली सूटकेस लेकर घर के बाहर घूमने से साल भर यात्रा के योग बनते हैं लोग इसे “Travel Luck” से जोड़कर देख रहे हैं. रील्स और शॉर्ट वीडियो में इस ट्रेंड के वायरल होते ही लोगों ने आखिरी वक्त पर सूटकेस ऑर्डर करना शुरू कर दिया.

Zepto और Blinkit पर डायरी क्यों बिक रही है?

नया साल आते ही लोग अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं. इसी सोच के साथ डायरी खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. माना जाता है कि न्यू ईयर पर नई डायरी खरीद कर उसमें अपने लक्ष्य (Goals), सपने, प्लानिंग और अच्छी आदतें लिखने से साल बेहतर और ज्यादा सफल जाता है. कुछ लोग इसे Manifestation से जोड़ते हैं, यानी जो लिखोगे, वही पूरा होगा.

सोशल मीडिया का असर

Instagram और Reels पर 'Write your goals on 1st Jan', 'New Year Manifestation Journal' जैसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. लोग देख-देखकर डायरी मंगाने लगे ताकि वे भी ट्रेंड का हिस्सा बन सकें.

Zepto और Blinkit ने क्या किया?

क्विक-कॉमर्स ऐप्स ने इस ट्रेंड को समझा और डायरी, प्लानर, जर्नल, नोटबुक को न्यू ईयर कैटेगरी में शामिल कर दिया. ताकि लोग आखिरी वक्त पर भी मिनटों में डायरी मंगा सकें. कुल मिलाकर डायरी की बढ़ती बिक्री का कारण है- नया साल, नई शुरुआत की चाह, सोशल मीडिया ट्रेंड, और Zepto-Blinkit की फटाफट डिलीवरी. यानी यह सिर्फ डायरी नहीं, बल्कि न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशन और पॉजिटिव सोच का ट्रेंड है.

Zepto और Blinkit ने क्या किया?

ट्रेंड को देखते हुए ऐप्स ने न्यू ईयर कैटेगरी में अंगूर और सूटकेस शामिल कर दिए. ताकि लोग मिनटों में ट्रेंड वाला सामान मंगा सकें. यही वजह है कि न्यू ईयर पर किराने के साथ सूटकेस भी बिकने लगे. यह सब विश्वास और सोशल मीडिया ट्रेंड का कमाल है, जिसे क्विक-कॉमर्स कंपनियों ने मौके में बदल दिया. यह सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से पैदा हुआ एक नया न्यू ईयर ट्रेंड है. लोग किस्मत, खुशहाली और घूमने-फिरने की उम्मीद के साथ अंगूर और सूटकेस ऑर्डर कर रहे हैं, और क्विक-कॉमर्स कंपनियां इस मौके पर कमाई करने में लगी हैं.

