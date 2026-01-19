scorecardresearch
 
शादी में उड़ती 'तितली' लेकर आई रिंग! वेडिंग का वायरल ट्रेंड सबको कर रहा है हैरान

शादियों में हर बार कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है, लेकिन चीन में शुरू हुआ यह नया ट्रेंड लोगों की कल्पना से भी आगे निकल चुका है. यहां कपल अब रिंग एक्सचेंज के लिए बच्चे या बेस्टमैन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उड़ती हुई बायोनिक तितलियों पर भरोसा करते हैं.

यह एक अल्ट्रा-लाइटवेट, रिमोट-कंट्रोल्ड बायोनिक ड्रोन बटरफ्लाई होती है (Photo:Insta/@Chinainsider)
चीन में शादियों का रंग-रूप हर साल बदलता रहता है. लेकिन इस बार जो नया ट्रेंड सामने आया है, उसने लोगों की कल्पना को भी पीछे छोड़ दिया है. यहां कपल अब रिंग एक्सचेंज के लिए बच्चों या बेस्टमैन पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उड़ती हुई बायोनिक तितलियों पर भरोसा कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा-दुल्हन के सामने एक चमकती हुई तितली हवा में फड़फड़ाती हुई आती है और उनके ठीक सामने रिंग बॉक्स छोड़कर वापस उड़ जाती है. यह नजारा इतना खूबसूरत और सिनेमैटिक लगता है कि पहली नजर में कोई भी इसे किसी फेयरीटेल फिल्म का हिस्सा समझ ले.

लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि यह तितली वास्तव में जीवित नहीं होती. यह एक अल्ट्रा-लाइटवेट, रिमोट-कंट्रोल्ड बायोनिक ड्रोन बटरफ्लाई होती है, जिसे खासतौर पर शादी जैसे रोमांटिक पलों को और भी जादुई बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. चाइना इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, इन ड्रोन तितलियों को इस तरह तैयार किया जाता है कि उनके पंख बिल्कुल असली तितली की तरह दिखें और फड़फड़ाएं. इनका मूवमेंट इतना स्मूद और शांत होता है कि कई बार मेहमान भी असली और नकली के बीच फर्क नहीं कर पाते.

देखें वायरल वीडियो

 

इन बायोनिक बटरफ्लाइज को शादी की थीम के अनुसार कस्टमाइज किया जाता है. कभी इन्हें हल्का गोल्डन ग्लो दिया जाता है, कभी सफेद या पेस्टल टोन में रंगा जाता है ताकि वे पूरे शादी सेटअप के साथ सहजता से मेल खा सकें. 

इनकी उड़ान के दौरान इनके भीतर एक छोटा सा रिंग बॉक्स भी फिट किया जाता है, जो कुछ सेकंड तक वजन संभाल सकता है. शादी के सबसे खास पल यानी रिंग एक्सचेंज के दौरान ऑपरेटर इन्हें स्टेज के किसी छिपे हुए कोने, फ्लोरल आर्च या ऊपर लगे सेटअप से चुपचाप लॉन्च करता है.

ड्रोन तितली एक पहले से तय रूट पर उड़ती हुई धीरे-धीरे कपल के करीब पहुंचती है और ठीक उनके सामने उतर जाती है. उस पल पूरा माहौल एकदम जादुई बन जाता है और मेहमान मंत्रमुग्ध होकर इसे देखते रह जाते हैं.

चीन में यह ट्रेंड इतनी तेजी से लोकप्रिय हो गया है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे 'फेयरीटेल मोमेंट इन रियल लाइफ' कह रहे हैं. कई यूजर्स यह तक कह रहे हैं कि अपनी शादी में वे भी यही जादुई तितली इस्तेमाल करना चाहेंगे. 

---- समाप्त ----
