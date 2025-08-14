scorecardresearch
 

Feedback

Labubu Doll से कराई राम-राम, पैर भी छुए... बताया चीन के भगवान हैं! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला एक लबूबू डॉल को चाइना का भगवान समझकर घर के मन्दिर में दर्शन कराती है, और लबूबू डॉल को पकड़कर राम-राम कहती है.

Advertisement
X
महिला के लबूबू डॉल को भगवान मानने का वीडियो वायरल हो रहा है. (Photo: X/@TyrantOppressor)
महिला के लबूबू डॉल को भगवान मानने का वीडियो वायरल हो रहा है. (Photo: X/@TyrantOppressor)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला डॉल को चीन का भगवान मान रही है. साथ ही डॉल को घर के मंदिर में राम-राम बुलवाते हुए नजर आ रही है. महिला को जैसी ही एक डॉल के बारे में बताया जाता है कि यह चीन के भगवान हैं वो डॉल को पकड़कर घर के मंदिर में ले जाती है और राम-राम करती है.

कौन हे ये चाइना का भगवान?

वीडियो में जिस डॉल को चाइना का भगवान बताया जा रहा है वो असल में एक लबूबू डॉल (Labubu doll) है. लबूबू डॉल एक गुड़िया है, जो हाल के दिनों में ट्रेंड कर रही है. यह डॉल ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है. इसे कई सुपरस्टार जैसे रिहाना और दुआ लिपा भी इस्तेमाल करते देखे गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check Video
फैक्ट चेक: बीजेपी विधायक ने एसडीएम को मारा थप्पड़? इस वीडियो की असल कहानी कुछ और है  
Viral video bull walks into UP Hospital
हॉस्पिटल में सांड घुसा और OPD में खाने लगा पेपर... कोई रोकने वाला नहीं! वीडियो वायरल  
nuh violence on parking case
Nuh में पार्किंग विवाद से हिंसा और आगज़नी, 5 गिरफ्तार 
Fatehpur BJP District President talking to SP on the phone (Photo- Screengrab)
'SP साहब... हिम्मत है तो गोली चलवाकर देखिएगा', फतेहपुर BJP जिलाध्यक्ष का VIDEO वायरल  
Saiyaara Viral video
DU में लड़कियों ने गाया सैयारा, अब जमकर हो रहा शेयर... वीडियो वायरल  

क्या है लबूबू डॉल?

लबूबू डॉल एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो दिखने में डरावना लग सकता है. यह अपनी बड़ी-बड़ी आंखों और नुकीले जैसे दिखने वाले दांतों के लुक से फेमस है. इसकी यह शैतान जैसी मुस्कान लोगों को अच्छी लग रही है जिस कारण लोग इसे काफी पंसद कर रहे हैं.

चाइना का भगवान बना कर वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला के हाथ में लबूबू डॉल है. वीडियो में बैकग्राउंड से आवाज आती है जिसमें ऐसा लगता है कोई पूछ रहा है ये कौन-है, और बैकग्राउंड से महिला को बताया जाता कि यह चीन के भगवान हैं. इसके बाद महिला अपने घर में बने मंदिर के सामने डॉल को ले जाती है, भगवान को हाथ जोड़ती है और लबूबू डॉल को दोनों हाथों से पकड़कर अपने मंदिर में राम-राम कराती है.

Advertisement


वीडियो में एक आदमी इसके बाद डॉल के पांव छूता भी नजर आता है, यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा चाइनीज भगवान बता कर खूब शेयर किया जा रहा है. कई लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    वार 2 मूवी रिव्यू
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement