Labubu Doll से कराई राम-राम, पैर भी छुए... बताया चीन के भगवान हैं! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला डॉल को चीन का भगवान मान रही है. साथ ही डॉल को घर के मंदिर में राम-राम बुलवाते हुए नजर आ रही है. महिला को जैसी ही एक डॉल के बारे में बताया जाता है कि यह चीन के भगवान हैं वो डॉल को पकड़कर घर के मंदिर में ले जाती है और राम-राम करती है.
कौन हे ये चाइना का भगवान?
वीडियो में जिस डॉल को चाइना का भगवान बताया जा रहा है वो असल में एक लबूबू डॉल (Labubu doll) है. लबूबू डॉल एक गुड़िया है, जो हाल के दिनों में ट्रेंड कर रही है. यह डॉल ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है. इसे कई सुपरस्टार जैसे रिहाना और दुआ लिपा भी इस्तेमाल करते देखे गए हैं.
क्या है लबूबू डॉल?
लबूबू डॉल एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो दिखने में डरावना लग सकता है. यह अपनी बड़ी-बड़ी आंखों और नुकीले जैसे दिखने वाले दांतों के लुक से फेमस है. इसकी यह शैतान जैसी मुस्कान लोगों को अच्छी लग रही है जिस कारण लोग इसे काफी पंसद कर रहे हैं.
चाइना का भगवान बना कर वीडियो हो रहा वायरल
वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला के हाथ में लबूबू डॉल है. वीडियो में बैकग्राउंड से आवाज आती है जिसमें ऐसा लगता है कोई पूछ रहा है ये कौन-है, और बैकग्राउंड से महिला को बताया जाता कि यह चीन के भगवान हैं. इसके बाद महिला अपने घर में बने मंदिर के सामने डॉल को ले जाती है, भगवान को हाथ जोड़ती है और लबूबू डॉल को दोनों हाथों से पकड़कर अपने मंदिर में राम-राम कराती है.
वीडियो में एक आदमी इसके बाद डॉल के पांव छूता भी नजर आता है, यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा चाइनीज भगवान बता कर खूब शेयर किया जा रहा है. कई लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं.