'बस एक वर्ड सीख लो...', विदेशी महिला ने बताया हिंदी बोलने का आसान ट्रिक, वीडियो वायरल

भारत के लोगों के लिए जैसे अंग्रेजी या किसी दूसरे देश की भाषा बोलना मुश्किल है. ठीक वैसे ही विदेशियों के लिए भी हिंदी बोलना और समझना मुश्किल होता है. इनदिनों सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक विदेशी महिला का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े आसानी से हिंदी बोलने और समझने का ट्रिक बता रही है.

सोशल मीडिया पर काफी कुछ वायरल होता है. कभी किसी का कोई अनुभव, तो किसी का कोई सुझाव, जो काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. इंटरनेट ऐसे रील्स और वीडियो से भरा है. आए दिन यहां कुछ न कुछ नया चर्चा में रहता है. ऐसा ही एक विदेशी महिला का वीडियो चर्चा में है, जिसमें वो विदेशियों को हिंदी बोलने का एक आसान सा ट्रिक बताती दिखाई दे रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @thelanguageblondie नाम के हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है. इसमें एक विदेशी महिला ये बता रही है कि हिंदी बोलना मुश्किल नहीं है. आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना सीखना है. फिर वो आगे बताती है कि हिंदी में एक शब्द है - 'अच्छा', हर मूड के लिए बस यही एक शब्द अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल होता है.

फिर वह उदारण दे-देकर 'अच्छा' का इस्तेमाल अलग-अलग अंदाज में करते हुए बताती है. वो बताती है कि इसका मतलब गुड होता है. जब आपको गुड बोलना हो तो 'अच्छा' बोले, जब ok बोलना हो तो भी 'अच्छा' से काम चलेगा. रियली के लिए भी जोर डालकर 'अच्छा' का इस्तेमाल कर सकते हैं. I see के लिए भी 'अच्छा' ही इस्तेमाल होता है. I understand, let me think... इन सब के लिए बस एक शब्द 'अच्छा' का इस्तेमाल कर हिंदी में बात किया जा सकता है.

इस तरह इस विदेशी महिला ने हिंदी के सिर्फ एक शब्द के इस्तेमाल से आसानी से हिंदी में बात करने की ट्रिक बताई. उसने कहा कि इस तरह हिंदी में बात करना एकदम भी मुश्किल नहीं है. सिर्फ कुछ शब्दों का ठीक ढंग से और अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करना आता हो.

इस वीडियो पर लोग काफी फनी कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर ने इस महिला को पीके की दीदी और बहन बताया. वहीं कुछ ने लिखा कि हमलोगों ने भी पीके फिल्म देखी है. वहीं अधिकतर यूजर्स ने अच्छा लिखकर फनी रेस्पॉन्स दिया.

