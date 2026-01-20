scorecardresearch
 
अब स्नैक्स पैकेट पर लिखा दिखा 'किरीस का गाना सुनेगा', लोग बोले- ले बेटे चिप्स खा ले

सोशल मीडिया पर वायरल किरीस का गाना सुनेगा गाना अब बच्चों के स्नैक्स पैकेट तक पहुंच गई है, जहां इस ट्रेंड को मजेदार तरीके से पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है.

‘किरीस का गाना सुनेगा?’ सोशल मीडिया से निकलकर अब बच्चों के स्नैक्स पैकेट तक पहुंच गया है. (Photo: Instagram/@lovedishaa)
'किरीस का गाना सुनेगा?' सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर छाया हुआ एक पूरा ट्रेंड बन चुका है. यह डायलॉग एक मजेदार अंदाज में बोला गया, जिसका म्यूजिक, टोन और एक्सप्रेशन लोगों को इतनी पसंद आई कि देखते-ही-देखते यह हर रील, मीम और वीडियो में इस्तेमाल होने लगा.  इस म्यूजिक की सबसे खास बात है इसकी सरलता अंदाज. न कोई भारी म्यूज़िक, न ही लंबे लिरिक्स- बस एक सिंपल लाइन, जो सुनते ही दिमाग में फिट हो जाता है. यही वजह है कि बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसे गाते नजर आ रहा है.

रील्स से निकलकर बाजार तक पहुंचा ट्रेंड 
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह गाना इतना लोकप्रिय हो गया कि अब इसे मार्केटिंग में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है. उसी का नतीजा है कि बच्चों के स्नैक्स के पैकेट पर भी 'कृष का गाना सुनेगा' लिखा हुआ नजर आ रहा है, साथ में कृष की फोटो भी लगी है. लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि आज के समय में अगर कोई चीज वायरल होती है, तो वह सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सीधे बाजार और प्रोडक्ट्स तक पहुंच जाती है. 'कृष का गाना सुनेगा' का म्यूजिक इसका ताजा उदाहरण बन चुकी है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्नैक्स पैकेट का वीडियो हुआ वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डायलॉग “कृष का गाना सुनेगा?” अब इंटरनेट से निकलकर सीधे बच्चों के स्नैक्स पैकेट तक पहुंच गया है. वायरल होने के बाद अब बाजार में एक ऐसा स्नैक्स पैकेट सामने आया है, जिस पर कृष की तस्वीर बनी हुई है और पैकेट पर मज़ेदार अंदाज़ में नाम लिखा है – 'कृष का गाना सुनेगा'. इस अनोखे और फनी पैकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अब ट्रेंड सिर्फ रील्स और मीम्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों के खाने-पीने की चीजों तक पहुंच गया है. यही वजह है कि यह स्नैक्स पैकेट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

लोग जमकर कर रहे कमेंट
इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. will_stock45 नाम के यूजर ने लिखा- ले बीटा चिप्स. hell.evelyn नाम के यूजर ने लिखा-  अंकल, एक कृष्ण का गाना सुना दोगे क्या. yuvi.kumar46 ने लिखा- भाई, पैकेट खोलो, कृष का गाना सुनेगा.  tomarji79 नाम के यूजर ने  लिखा-लड़के को कॉपीराइट का दावा करना चाहिए. akshay784502 ने लिखा-ट्रेंडिंग गाना + ट्रेंडिंग कुरकुरे.

