'भारत से प्यार है, लेकिन अमेरिका ने मेरी जिंदगी बदल दी'... अमेरिका में रहने वाले युवक की पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय युवक का पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट की शुरुआत- 'मुझे भारत से प्यार है, लेकिन…'. इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. अमेरिका में रहने वाले वेणु नाम के इस व्यक्ति ने अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने बताया कि अमेरिका आने के बाद उनकी सोच और जीवन पूरी तरह बदल गई है. वे खुद को अमेरिका में रहने वाला एक इंवेस्टर बताते हैं.

मेहनत और ईमानदारी की अहमियत

वेणु ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि अमेरिका आने का मौका उनके लिए किसी 'सुनहरे अवसर' से कम नहीं था. यहां मेहनत, अनुशासन और धैर्य की बहुत कद्र होती है. अगर कोई ईमानदारी से मेहनत करता है और जोखिम लेने के लिए तैयार है, तो वह अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है. वेणु ने यह भी कहा कि कई लोग बिना वहां रहे अमेरिका की आलोचना करते हैं, लेकिन असली अनुभव तभी समझ आता है जब कोई वहां जाकर रहता है. उन्होंने अमेरिका में रहने का मौका मिलने के लिए आभार जताया और कहा कि वह इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे.

Since it’s a long weekend, a small thought.



I’m genuinely grateful to the United States. It was a one-time opportunity that completely changed my life. I love India and always will, but coming here altered my trajectory in ways I couldn’t have imagined.



This country rewards… — Venu (@Venu_7_) January 19, 2026

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही. कई लोगों ने उनकी बातों से सहमति जताई और कहा कि अमेरिका सच में मेहनती लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है. कुछ ने इसे कृतज्ञता की मिसाल बताया और कुछ ने कहा कि नकारात्मक माहौल में ऐसी सोच देखकर अच्छा लगा. लोगों ने उनकी पोस्ट को बहुत पसंद किया. कई ने कहा कि अमेरिका सच में मेहनती लोगों को मौके देता है. कुछ ने इसे कृतज्ञता की मिसाल बताया और कुछ ने कहा कि नकारात्मक माहौल में ऐसी सोच देखकर अच्छा लगा.

