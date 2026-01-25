डरे हुए हैं अमेरिकी... मॉल और दुकानों में समान खत्म, वायरल वीडियो में दिखे ऐसे हालात

अमेरिका के लोग काफी डरे हुए हैं. इसलिए मॉल और सुपर मार्केट से खाने-पीने की चीजें और रोजमर्रा के जरूरत के सामान गायब हो रहे हैं. क्योंकि, वहां के लोगों ने अगले कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने वाले हैं. इसलिए एक ही बार में ढेर सारा सामान खरीद-खरीद कर घर ले जाकर जमा कर रहे हैं. ताकि, बुरे वक्त में उन्हें कोई प्रॉब्लम न हो.

सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें खाली पड़े मॉल के शेल्फ दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों में जरूरत की सभी चीजों के साथ बंद हो जाएं. क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में न तो बिजली रहेगी और न लोग घर से बाहर निकल पाएंगे. अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वहां के लोग ऐसा क्यों कर रहे. लोगों को किस चीज का डर है.

अमेरिका में रहने वाले कुछ इंडियन ने भी ऐसे वीडियो शेयर किए हैं. वीडियो में बताया जा रहा है कि वहां अगले कुछ दिनों में भयानक बर्फीला तूफान आने वाला है. इस दौरान इतनी ज्यादा बर्फ पड़ने की उम्मीद है कि लोग कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे. अमेरिका एक बड़े बर्फीले तूफ़ान का सामना कर रहा है. इस विंटर स्टॉर्म का नाम फर्न है. इसको लेकर लोग इस कदर डरे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि 'गेम ऑफ थ्रोन' वाले विंटर इज कमिंग का माहौल बन गया हो.

जहां भी हालात ठीक हैं, वहां लोगों की भीड़ दुकानों और मॉलों में लगी हुई है.क्योंकि लोग खाने-पीने की चीजें जमा कर लेना चाहते हैं. अगले कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है. अभी से ही सुपरमार्केट खाली हो चुके हैं.

कई राज्यों में भारी बर्फबारी शुरू है. जमा देने वाली हवाएं चल रही हैं. आने वाले समय में सड़कें बंद हो जाएंगी और बिजली कटौती की चेतावनी भी जारी की गई है. इससे हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है. अमेरिका के कई राज्यों में आपात काल घोषित कर दिया गया है. इस बर्फीले तूफान का असर अमेरिका के टेक्सास तक पहुंच चुका है.

