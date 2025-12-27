शख्स को था ये अजीब शौक... कूड़ेदानों की फोटो से बना दिया अनोखा कैलेडंर

एक शख्स का दावा है कि उन्होंने ब्रिटेन का सबसे अनोखा कैलेंडर तैयार किया है. इसमें उनके शहर के सबसे बेहतरीन कूड़ेदानों को दिखाया गया है. 51 साल के एंडी बेली ने अपने इस अनोखे शौक को, यानी पड़ोस के कूड़ेदानों की तस्वीरें खींचकर उन्हें अंक देने को 2026 के चैरिटी कैलेंडर में बदल दिया है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, एंडी बेली ने अपने अनोखे शौक को एक चैरिटी फंडरेज़र में बदल दिया है. उन्होंने अपने 'बिन्स ऑफ कॉन्ग्लटन' कैलेंडर का दूसरा संस्करण जारी किया है.दो बच्चों के पिता एंडी ने पिछले एक साल में चेशायर के कॉन्गलटन की गलियों में घूमकर अपने पसंदीदा एक दर्जन कूड़ेदानों की खोज की है.

कूड़ेदानों की तस्वीरों के कलेक्शन से बनाया कैलेंडर

फिर उन्होंने इन गंदे कूड़ेदानों की एक गैलरी को अपने "कॉन्गलटन के कूड़ेदान" कैलेंडर में संकलित किया है, जो अब 15 पाउंड में उपलब्ध है. एंडी का कूड़ेदानों के प्रति जुनून 2023 में तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने गृहनगर के कूड़ेदानों को "अनपेक्षित कलाकृतियों" के रूप में देखा. शैलियों और डिज़ाइनों की विविधता ने उन्हें मोहित कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 144 से अधिक कूड़ेदानों का ऑनलाइन दस्तावेजीकरण किया.

पिछले साल के पहले कैलेंडर की सफलता के बाद, भारी मांग के चलते एंडी ने इसका एक और संस्करण तैयार किया है. कूड़ेदान के शौकीन, जो अपने पसंदीदा कूड़ेदानों को बिनसेंट वैन गॉग, बिंडियाना जोन्स और बिन्नी ओशन जैसे उपनाम देते हैं. ऐसे लोगों का मानना है कि ये साधारण दिखने वाले कूड़ेदान शहर का अभिन्न अंग बन गए हैं.

तस्वीरों को देखकर महीने का चल जाता है पता

एंडी ने बताया कि यह कैलेंडर ए3 आकार का है. इन्हें बनाना महंगा पड़ता है. ये पेशेवर रूप से तैयार किए गए कैलेंडर हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं. इस साल की खासियत यह है कि हर तस्वीर उसी महीने में ली गई है जिसमें उसे शामिल किया गया है.इन्हें देखकर आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा महीना है, और मुझे लगता है कि इससे यह और भी अच्छा दिखता है। इसकी शुरुआत लगभग तीन साल पहले क्रिसमस और नए साल के बीच हुई थी.

कैलेंडर से होने वाली कमाई की जाएगी दान

इस साल, एंडी ने जुटाई गई धनराशि को कॉन्ग्लटन स्थित बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चैरिटी संस्था विजन को दान करने की योजना बनाई है. एंडी ने कहा कि हमारे शहर में अन्य शहरों की तुलना में कूड़ेदानों की अधिक विविधता है. ये दशकों पुराने हैं, कुछ कूड़ेदान लोगों की विशेष यादों से जुड़े हैं.

एंडी ने बताया कि मैं हर हफ्ते एक कूड़ेदान को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं. मैं हर हफ्ते इन कूड़ेदानों को ढूंढने के लिए बाहर जाता हूं. इससे मैं फिट रहता हूं, क्योंकि इन कूड़ेदानों को ढूंढने के लिए मुझे काफी चलना पड़ता है.

