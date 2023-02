'युवती को पिलाया जा रहा दूध', मस्क के Tweet को लोगों ने कहा अश्लील

ट्विटर के सीईओ एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अपने ट्वीट्स के अलावा मीम्स के जरिए भी लोगों के बीच छाए रहते हैं. उन्होंने अब मीम के तौर पर एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें दो लड़कियां देखी जा सकती हैं. इसमें एक लड़की दूसरी लड़की को जबरन दूध पिला रही है. इसमें एक लड़की के ऊपर 'एलन मस्क के ट्वीट्स' लिखा हुआ है, जबकि दूसरी को 'ट्विटर' बताया गया है. इसके जरिए मस्क ने लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से मीम के अलग-अलग मतलब निकाल लिए हैं. उन्होंने कमेंट्स में बताया है कि मीम को देखने से उन्हें क्या समझ आया.

एक यूजर ने कहा, 'आप वास्तव में हमें जबरदस्ती खिला रहे हैं और हम इससे खुश नहीं हैं.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'महिला को एलन के लेबल के तौर पर दिखाना चाहिए और दूध की बोतल को एलन के ट्वीट के तौर पर.'

तीसरा यूजर इससे खुश होकर कहने लगा, 'जब से एलन ने इसे खरीदा है, तब से ट्विटर बहुत बेहतर हो गया है.' वहीं एक चौथे यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है, 'यह पक्का है, मैं अब और ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करने वाला. 2006 से एक वफादार सपोर्टर रहा हूं और यह आखिरी बार है. एलन ने इस ऐप को आपदा में बदल दिया है और यह केवल बदतर होता जा रहा है. आज रात डिएक्टिवेट कर रहा हूं और अपने टैलेंट को इंस्टाग्राम पर ले जा रहा हूं, जहां वो एक अच्छा ऐप चला रहे हैं.' वहीं, कई लोगों ने लिखा कि ट्विटर अब अश्लील हो गया है.

वहीं कुछ लोगों ने इसलिए नाराजगी जताई है क्योंकि उन्हें ये तस्वीर अश्लील लग रही है. उनका कहना है कि ये एडल्ट फिल्म से जुड़ी तस्वीर है. एक यूजर ने कहा, 'ये तस्वीर कहां से ली गई है.' एक अन्य यूजर का कहना है, 'मेरा पसंदीदा हिस्सा, एलन मस्क उन चीजों को ट्वीट कर रहे हैं, जो हमारे लिए अतीत में निलंबित कर दी गई थीं.'

You are indeed force-feeding us and we aren’t happy about it — Jeremy Schneider (@J_Schneider) February 14, 2023

The blond lady is meant to be labelled "Elon" and the milk bottle is meant to be labelled "Elon's tweets". pic.twitter.com/Xs04XUQEq6 — Jasmine('s emotions hurts) (@Ranting_Trans) February 14, 2023

That seals it, I’m no longer a Twitter user. Been a loyal supporter since 2006 and this is the final straw. Elon has turned this app into a disaster and it’s only getting worse. Deactivating tonight & taking my talents to Instagram where they run a good app 👋 — Saurav (@saurav_viratian) February 14, 2023

एक यूजर कहता है, 'मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके बाद की अगली तस्वीर एक्स-रेटेड है... हम्म.' वहीं इस यूजर का कहना है, 'यह एक फैमिली प्लैटफॉर्म है एलन, क्या होगा अगर मेरे बच्चे इसे देख लें तो.'

This is a family platform Elon what if my kids see this — Vanessa Sierra (@vanessasierra00) February 14, 2023