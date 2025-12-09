scorecardresearch
 
Pookie, Nonce और Incel… क्या है इनका मतलब, पूरे साल गूगल पर मीनिंग खोजते रहे लोग

पूकी, नॉन्स और इंसेल जैसे कुछ अजीब शब्दों के मतलब इस पूरे साल लोग खोजते रहे. गूगल ट्रेंड में सबसे ज्यादा जिन शब्दों के मतलब खोजे गए हैं उनमें से ये भी शामिल हैं. ऐसे में जानते हैं क्या है इनका मतलब?

गूगल पर इस साल इन स्लैंग वर्ड के मीनिंग खोजते रहे लोग (Photo - ITG)
साल 2025 जाने वाला है. इस साल कई ऐसे शब्द, जिन्हें स्लैंग माना जाता है, चर्चा में रहे और लोग इनके मतलब जानने की कोशिश लोग करते रहे. इसके लिए लोगों ने गूगल पर जाकर इन शब्दों के मीनिंग जानने की खूब कोशिश की. 

Pookie, Nonce और Incel ऐसे ही कुछ शब्द हैं, जो आम इस्तेमाल में थोड़े अलग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया और लोग इसके मतलब खोजते रहे. आमतौर में इन शब्दों को इंटरनेट स्लैंग (slang) कहा जाता है. ऐसे में जानते हैं क्या है इनके मतलब?

पूकी (Pookie)
 इस साल यह प्यारा सा लगने वाला शब्द सोशल मीडिया पर छाया रहा.  दोस्त एक-दूसरे को ‘पूकी’ कहने लगे, कपल्स ने इसे लगातार इस्तेमाल किया, और ब्रांड्स भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए इसके साथ ही भारत में इंटरनेट पर लोग सबसे ज्यादा इसके मतलब खोजते दिखे. पूरे साल पूकी के मीनिंग सर्च में बार-बार तेज़ी आई। लोगों को यह शब्द इस्तेमाल करना तो पसंद आया लेकिन उन्हें इसका मतलब पूरी तरह से समझ नहीं आया.

दरअसल, 'पूकी' प्यार दिखाने वाला शब्द है. इसका मतलब असल में कोई प्यारी, प्यारी या प्यारी चीज या कोई इंसान होता है. यह शब्द हनी, स्वीटहार्ट, या बेबी जैसा है, जो पार्टनर, पालतू जानवर या परिवार के लिए इस्तेमाल होता है, और सोशल मीडिया पर गहरा प्यार दिखाने के लिए पॉपुलर हुआ है.

नॉन्स (Nonce) 
"नॉन्स" का मतलब भी लोगों ने इस साल इंटरनेट पर खूब खोजा. इस शब्द का कनेक्शन क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से है. इंटरनेट पर इसका इस्तेमाल भी खूब हुआ और यही वजह है कि इसका मतलब जानने के लिए भी लोगों ने गूगल पर इसे खूब सर्च किया. 

इसका मतलब होता है एक बार इस्तेमाल होने वाले नंबर. कंप्यूटिंग में, खासकर क्रिप्टोग्राफ़ी में, एक यूनिक, सिंगल-यूज़ नंबर या वैल्यू है. यह अक्सर एक रैंडम नंबर होता है, कभी-कभी टाइमस्टैम्प के साथ, यह गारंटी देता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास कम्युनिकेशन या प्रोसेस में सिर्फ़ एक बार किया जाएगा. इसलिए ऐसे नंबर को नॉन्स कहते हैं. 

इंसेल (Incel) 
अब बारी आती है एक ऐसे शब्द की जिसका अर्थ जानने के लिए लोग काफी उत्सुक रहे. यह शब्द है इंसेल जो सुनने में इनसेन जैसा लगता है. इस शब्द का मतलब भी लोगों ने गूगल पर खूब ढूंढा. Incel वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जो महिलाओं को आकर्षित नहीं कर पाते और इस वजह से उनके प्रति विरोधाभास रखते हैं. इस शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के प्रति दुर्भावना व्यक्त करने वाले लोगों के लिए खूब हुआ.  

