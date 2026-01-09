टूरिस्ट गाड़ी में भूल गई 500 की गड्डी और iPhone, कश्मीरी ड्राइवर की ईमानदारी ने जीत लिया दिल

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम से सामने आई एक घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. यहां एक टैक्सी ड्राइवर ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. ड्राइवर ने एक महिला पर्यटक का बैग लौटाया, जिसमें नकदी, iPhone और कई कीमती सामान थे.

दरअसल, टैक्सी से उतरते वक्त महिला पर्यटक अपना बैग गाड़ी में ही भूल गई थी. कश्मीरक्राउन की रिपोर्ट के मुताबिक, बैग में 500 रुपये के नोटों की गड्डी, एक iPhone और अन्य जरूरी सामान मौजूद था. जब ड्राइवर ने बाद में अपनी टैक्सी चेक की, तो उसे बैग मिला.

इसके बाद ड्राइवर ने बैग के अंदर मिले दस्तावेजों और स्थानीय लोगों की मदद से पर्यटक से संपर्क किया. कुछ ही समय में उसने महिला को ढूंढ लिया और बिना कुछ लिए पूरा सामान सुरक्षित लौटा दिया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पर्यटक ड्राइवर का शुक्रिया अदा करती है. वह उसकी ईमानदारी की तारीफ करती है, हाथ मिलाती है और भावुक होकर उसे गले भी लगाती है. यह पल देखने वालों को भी भावुक कर रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस तरह के काम समाज में गहराई से जमी ईमानदारी की भावना को दर्शाते हैं और पर्यटकों व स्थानीय लोगों के बीच भरोसा मजबूत करते हैं.”

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक यूज़र ने लिखा कि आज की चालाक और बेरहम दुनिया में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, भगवान जरूर इन्हें इसका इनाम देगा.”.वहीं एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि जोजिला पास वॉर मेमोरियल पर मेरी UPI नहीं चल रही थी, कश्मीरी भाई ने कहा कोई बात नहीं, आप श्रीनगर पहुंचकर दे देना, आप हमारे मेहमान हैं.

एक और यूजर ने लिखा, कि कश्मीरी लोग बेहद गर्मजोशी और मेहमाननवाज होते हैं. वे सच में पर्यटकों को मेहमान की तरह सम्मान देते हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर 2025 में भी ईमानदारी की ऐसी ही मिसाल सामने आई थी, जब गुरुग्राम में एक कैब ड्राइवर ने करीब दो लाख रुपये कीमत का मैकबुक एक कॉलेज छात्रा को लौटाया था, जो गलती से उसकी एक बैग में छूट गया था.

पहलगाम की यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लोगों की इंसानियत और दिलदारी के लिए भी जाना जाता है.

