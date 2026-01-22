'प्रेग्नेंट हुई तो कराउंगी DNA टेस्ट...', चर्चा में जुड़वां भाइयों को डेट कर रही महिला, अभी तीनों साथ रह रहे

पूर्वोत्तर थाईलैंड की एक महिला, जो एक ही समय में दो जुड़वां भाइयों के साथ डेटिंग कर रही है. इन्हें साथ रहने के लिए अपने-अपने परिवार से भी अनुमति मिल चुकी है. तीनों एक साथ रहते हैं और अक्सर महिला दोनों भाईयों के बीच बैठी या सोई अपने रोमांटिक पलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करती रहती है.

और पढ़ें

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, थाईलैंड के नाखोन फानोम की 24 साल की युवती, जिसका नाम फाह है. उसने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने अपरंपरागत रिश्ते के बारे में जानकारी शेयर कर काफी सुर्खियां बटोरी हैं. फाह, जो एक साल से पहले किसी रिश्ते की तलाश में थी, जब तक कि जुड़वा भाईयों, सुआ और सिंग ने उससे संपर्क नहीं किया था. छोटे जुड़वां भाई सुआ ने बताया कि उसने सबसे पहले फाह को मैसेज किया और बाद में अपने भाई को उससे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया.

दोनों भाईयों से एक साथ कर रही है डेटिंग

तीनों ने तब डेटिंग शुरू की जब फाह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी. दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते को सपोर्ट किया. थाई मीडिया आउटलेट खाओसोद के अनुसार, जुड़वां भाई फाह से एक साल छोटे हैं और कृषि मशीनरी सेवाओं में काम करते हैं.फाह ने अपने रिश्ते को स्थिर और संतोषजनक बताया और कहा कि वे अपने रिश्ते की शुरुआत से ही एक ही बिस्तर साझा कर रहे हैं, जिसमें वह आमतौर पर बीच में होती है.

Advertisement

उन्होंने मीडिया से कहा कि यौन जीवन किसी भी रिश्ते का स्वाभाविक हिस्सा है. हम इसे पहले से तय नहीं करते, हम बस अपनी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ते हैं. खबरों के मुताबिक, फाह एक रेस्टोरेंट में काम करती है, जहां वह ग्राहकों को खाना परोसने से लेकर रसोई में मदद करने तक सब कुछ संभालती है। वह महीने में 10,000 बात (320 अमेरिकी डॉलर) से अधिक कमाती है.

वह और उसके दोनों प्रेमी पहले उसके कार्यस्थल के पास एक हॉस्टल में रहते थे.फाह ने बताया कि तीनों मिलकर दैनिक जिम्मेदारियां संभालते हैं और परिवार का भरण-पोषण करते हैं. दोनों भाई हमेशा अपनी कमाई उसे सौंप देते हैं, ताकि वह उसका प्रबंधन कर सके. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों भाई शर्मीले हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक-दूसरे से ईर्ष्या नहीं दिखाई. फा उनके लिए नए कपड़े भी खरीदती हैं.

इस कारण से करवाएंगी बच्चे का डीएनए टेस्ट

फा ने कहा कि अगर वह गर्भवती हो जाती है, तो वह जैविक पिता की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जन्म प्रमाण पत्र पर सही नाम दर्ज हो. वह उम्मीद करती है कि उसका बच्चा दोनों भाइयों को "पिताजी" कहकर बुलाएगा. फाह ने कहा कि यह रिश्ता उनकी निजी पसंद है और उन्हें ऑनलाइन मिलने वाली नकारात्मक टिप्पणियों की परवाह नहीं है. फा की कहानी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इन दिनों में इस अनोखे रिलेशनशिप की काफी चर्चा हो रही है.

---- समाप्त ----