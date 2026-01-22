scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'यह जिम नहीं है...', बिकनी में आती थीं महिलाएं, थाईलैंड के मंदिर ने लगाई योग पर रोक!

थाईलैंड के एक प्राचीन मंदिर में विदेशी टूरिस्ट बिकनी और स्पोर्ट्स वियर पहनकर योगा कर रहे थे. इसे अनुचित बताते हुए, मंदिर प्रबंधन ने ऐसे कपड़े पहनकर योग करने के खिलाफ विदेशी पर्यटकों को चेतावनी दी है.

Advertisement
X
थाईलैंड के मंदिर में विदेशियों के योगा करने पर लगा रोक (Facebook/@วัดผาลาด - สกทาคามี)
थाईलैंड के मंदिर में विदेशियों के योगा करने पर लगा रोक (Facebook/@วัดผาลาด - สกทาคามี)

थाईलैंड में सैकड़ों साल पुराने एक प्राचीन बौद्ध मंदिर स्थल पर कुछ विदेशी टूरिस्ट योगा करते दिखाई दिए थे. इस दौरान इन्होंने बिकनी जैसे स्पोर्ट्सवियर पहन रखे थे. इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति जताई. इसके बाद मंदिर प्रबंधन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह जिम नहीं है. यहां ऐसे अनुचित कपड़ों में योगा करना प्रतिबंधित है.  

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, चियांग माई स्थित वाट फा लाट ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्राचीन स्थल पर ऐसा अपमानजनक व्यवहार जारी रहा तो वह विदेशी पर्यटकों के लिए इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा.थाईलैंड में 14वीं सदी के एक मंदिर का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों ने विदेशियों को परिसर में खुले कपड़े पहनकर जिमनास्टिक और योग करने के खिलाफ चेतावनी दी है. क्योंकि वे ऐसे कृत्यों को अपमानजनक और अनुचित मानते हैं.

उत्तरी शहर चियांग माई में स्थित वाट फा लाट ने हाल के वर्षों में पर्यटकों के बीच लोकप्रियता हासिल की है और दोई सुथेप पर्वत की ढलानों पर जंगल में बसे अपने शांत और एकांत वातावरण के कारण इसे 'छिपा हुआ मंदिर' के रूप में जाना जाता है. यह चियांग माई में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वाट फ्रा थाट दोई सुथेप के बीच में स्थित है.

सम्बंधित ख़बरें

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टैक्सी ड्राइवर और यात्री के बीच सीटबेल्ट को लेकर लड़ाई हो रही है. (Photo: x/@FI_InvestIndia)
'अंग्रेजी का शो-ऑफ मत करो...' ड्राइवर ने बेल्ट के लिए बोला तो भड़की महिला... वीडियो वायरल
Donald Trump son Barron news
ट्रंप के बेटे ने क्यों किया लंदन पुलिस को फोन? गर्लफ्रेंड- एक्स बॉयफ्रेंड का झगड़ा थी वजह
जवानों की जुबान पर भी चढ़ा कृष का गाना, रिहर्सल के दौरान का वायरल हो गया वीडियो. (Photo : x/@GarudEyeIntel)
जवान भी गा रहे थे- दिल ना दिया... 26 जनवरी परेड रिहर्सल का वीडियो वायरल!
बेहतरीन करियर और अच्छी सैलरी के लिए विदेश जाने का चलन तेजी से आगे बढ़ रहा है. (Photo : Pexels)
दुबई के 2 लाख अच्छे या फिर गुड़गांव के 72 हजार... कौन सी जॉब है बढ़िया? छिड़ी बहस
21,000 की नौकरी से निकालकर करोड़ों की कमाई तक पहुंचा दिया.
बारिश ने ऐसे बदल दी पूरी लाइफ... पहले सैलरी थी 21 हजार, अब होने लगी करोड़ों में कमाई!
Advertisement

मंदिर ने यह चेतावनी तब जारी की जब कुछ विदेशी पर्यटक मंदिर के पास बिकनी पहनकर धूप सेंकते हुए देखे गए, जिनकी तस्वीरें ऑनलाइन साझा की गईं और स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया. कुछ अन्य लोगों ने मंदिर के सामने योग और जिम्नास्टिक करते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी. इन हरकतों की व्यापक रूप से अनुचित कहकर आलोचना की गई.

एक फेसबुक पोस्ट में, मंदिर ने आगंतुकों से इस प्राचीन स्थल का सम्मान करने का आग्रह किया. पोस्ट में कहा गया है कि वाट फा लाट एक बौद्ध मंदिर और एक पवित्र स्थल है - न कि कोई मनोरंजन पार्क या जिम. हाल ही में, हमने कुछ टूरिस्ट का यहां अनुचित व्यवहार देखा है, जैसे कि एक्रो-योगा करना, प्राचीन संरचनाओं और चट्टानों पर चढ़ना और मंदिर परिसर के भीतर खुले कपड़े पहनना.

मंदिर ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह का व्यवहार जारी रहा तो प्रशासन को पर्यटकों के लिए इस स्थल को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. मंदिर ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें एक व्यक्ति एक महिला को एक्रो-योगा मुद्रा में मदद कर रहा था. तस्वीरों में आस-पास खड़े लोग देख रहे थे या तस्वीरें ले रहे थे, जब वह व्यक्ति महिला को उल्टा खड़े होने में मदद कर रहा था. एक्रो-योगा एक शारीरिक अभ्यास है जो योग और कलाबाजी को जोड़ता है.

Advertisement

पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में अधिकारियों ने द्वीप की सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा के उद्देश्य से विदेशी पर्यटकों के बीच दुर्व्यवहार से निपटने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे. इसमें मासिक धर्म वाली महिलाओं को पवित्र मंदिर क्षेत्रों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने वाला नियम भी शामिल है.

इन नियमों में पवित्र स्थलों का सम्मान करना, शालीनता से कपड़े पहनना, विनम्रता से व्यवहार करना, पर्यटक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना, लाइसेंस प्राप्त गाइड और आवास का उपयोग करना, यातायात कानूनों का पालन करना और अधिकृत दुकानों पर मुद्रा का आदान-प्रदान करना शामिल था.

जापान के त्सुशिमा द्वीप पर स्थित वाटाज़ुमी मंदिर में एक विदेशी पर्यटक द्वारा बार-बार किए गए अनादर के बाद सभी गैर-भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मंदिर ने फोटोग्राफी और सामान्य भ्रमण पर भी रोक लगा दी है. मंदिर ने घटना के विवरण का खुलासा नहीं किया है. 2017 में, दो अमेरिकी पर्यटकों को थाईलैंड छोड़ने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया था. क्योंकि उन्होंने बैंकॉक के एक प्रसिद्ध मंदिर के सामने अनुचित पोज में फोटो लेकर इसे सोशल मीडिया पर साझा किया था. प्रत्येक पर 150 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement