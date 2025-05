सोफिया कुरैशी का धर्म क्या है? कितने का आता है राफेल... ऑपरेशन सिंदूर के बाद गूगल पर सर्च करने लगे पाकिस्तानी

Most Searched Keywords In Pakistan: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में की गई एयरस्ट्राइक से एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंक के खिलाफ उसकी नीति “जीरो टॉलरेंस” की है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद जब भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली शख्सियत रहीं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह.

कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे आत्मविश्वास और गरिमा के साथ ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि कैसे भारतीय सेना ने सटीकता से आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देशभर में कर्नल सोफिया की बहादुरी की सराहना की जा रही है, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा जोरों पर है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में भी लोग अब कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान जंग के बारे में जानने को उत्सुक हो गए हैं.

सोफिया कुरैशी का धर्म जानना चाहते हैं पाकिस्तानी

पाकिस्तानी गूगल पर सोफिया कुरैशी के बारे में सर्च कर रहे हैं. पाकिस्तान के गूगल ट्रेंड्स से सामने आया है कि वहां के लोग "Sofia Qureshi", "Sofia Qureshi Religion", और "Sofia Qureshi Indian Army" जैसे कीवर्ड्स बड़े पैमाने पर सर्च कर रहे हैं.

भारत के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान यह तक सर्च कर रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान की जंग की करेंट सिचुएशन क्या है. इसके अलावा यह भी सर्च किया जा रहा है कि भारत के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, इंडियन आर्मी के चीफ काम नाम क्या है, दुनियाभर में सबसे ताकतवर आर्मी कौनसी है. इससे जुड़े पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने की-वर्ड हैं- India Stock Market, How Many Nuclear Bomb in India, Current Situation of india Pakistan war, Army Act Pakistan Top 10 Air Force In World, IndIan army Chief Name, Strongest Army in world, Indian Army Chief, Manoj naravane, How many Died in Operation Sindoor.

कितने की आती है राफेल मिसाइल

पाकिस्तानी गूगल पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी सर्च कर रहे हैं. अब ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर क्या है जैसे टर्म सोशल मीडिया पर सर्च किए जा रहे हैं. इसके अलावा वहां के लोग सिंदूर का मतलब जानने के लिए गूगल का सहारा ले रहे हैं. अभी वहां सिंदूर क्या है, सिंदर का मतलब जैसे कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पाकिस्तानी भारत के बारे में भी लगातार सर्च कर रहे हैं. वे गूगल पर यह भी पता लगा रहे हैं कि राफेल मिसाइल कितने की आती है.