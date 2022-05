एक स्कूटी पर 6 लड़के सवार , जगह पड़ी कम तो एक कंधे पर चढ़कर बैठ गया! VIDEO

Six Boys Sitting on a Scooty: ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई करती रहती है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं. कई लोग ऐसी हरकतें जानबूझकर करते हैं, ताकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो सकें. वायरल होने के लिए लोग सड़कों पर जानलेवा स्टंट करने से भी नहीं चूकते. एक वायरल वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक स्कूटी पर एकसाथ 6 लड़के बैठे दिखे.

दरअसल, घटना मुंबई की है. जहां एक स्कूटी पर 6 लोग सवार नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करने वाले शख्स से मुंबई पुलिस ने उस इलाके की लोकेशन मांगी है, जहां स्कूटी पर एक दो नहीं बल्कि 6 युवक सवार दिखे.

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि 6 लड़के एकसाथ एक ही स्कूटी पर बैठकर सफर कर रहे हैं. स्कूटी पर एक लड़का तो आगे वाले युवक के कंधे पर बैठा हुआ है. बीच सड़क उनकी स्टंटबाजी को किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. इस वीडियो को ट्विटर पर रमनदीप सिंह होरा नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. अपने ट्वीट में यूजर ने लिखा- 'फुकरापंती की इंतेहा एक स्कूटर पर सवार 6 लोग.'

यूजर ने यह वीडियो मुंबई पुलिस को भी टैग किया, जिसके जवाब में मुंबई पुलिस ने कहा- आगे की कार्रवाई के लिए कृपया डिटेल्स शेयर कीजिए. इसके जवाब में यूजर ने कहा- नियर स्टार बाजार, अंधेरी वेस्ट. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस को स्कूटी सवार युवकों का संज्ञान लेने का निर्देश दिया.

