जब रशियन महिला ने इंडियन स्टाइल में पार की सड़क, हर कोई देखता रह गया, वीडियो वायरल

Russian Woman Video: सोशल मीडिया पर एक रशियन महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक महिला इंडियन स्टाइल में जयपुर की सड़क पार कर रही है.

रूस से भारत आईं महिला लंबे समय से जयपुर में रह रही है. (Photo: Instagram/@vera__india)
रूस से भारत आईं महिला लंबे समय से जयपुर में रह रही है. (Photo: Instagram/@vera__india)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रशियन महिला अपनी दोस्त को जयपुर की व्यस्त सड़क को इंडियन स्टाइल में पार करना सिखा रही है. कुछ यूजर्स उनकी तारीफ करते हुए इसे रिलेटेबल बता रहे हैं, तो वहीं कुछ उन्हें सावधान रहने के लिए कह रहे हैं.

वीडियो को वेरा प्रोकोफेवा नाम की रशियन महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वेरा अपनी एक दोस्त से कहती हैं कि वो उन्हें सड़क पार करना सिखाएंगी. वो अपनी दोस्त को बताती हैं कि तुम्हें उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम उन्हें रोक रहे हो. इसके बाद वो हाथ से गाडियों को रुकने का इशारा करती हैं और आराम से सड़क पार कर लेती हैं. उनके पीछे-पीछे उनकी दोस्त आ जाती है.

वीडियो में आगे दिख रहा है कि वो एक बार वापस दूसरी साइड जाने के लिए यही ट्रिक इस्तेमाल करती हैं. उस तरफ पहुंचकर वो कहती हैं- मिशन कम्प्लीटिड सक्सेसफुल. लोग कह रहे हैं कि रशियन महिला इंडियन स्टाइल में सड़क पार करने की कोशिश कर रही है. जिस तरह हिंदुस्तानी सड़क पर एक हाथ से गाड़ी रोकते हुए सड़क पार करते हैं, वैसे ही ये विदेशी महिला भी ऐसा कर रही है. इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज और 14 हजार लाइक्स आ चुके हैं.

A post shared by Vera Prokofeva (@vera__india)

वेरा, जो काफी समय से जयपुर में रह रही हैं, इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन डालती हैं- इंडिया में सबसे पहला रूल जो आपको सीखना है, वो है सड़क पार करना. अपनी दोस्त के साथ वेरा वीडियो के अंत में हवा महल के बाहर नजर आ रही हैं.

हालांकि यूजर्स ने इस वीडियो पर मिक्स्ड रिएक्शन्स दिए. कई लोगों ने उनकी तारीफ की, तो कुछ ने संभलकर रहने को कहा. एक यूजर ने लिखा, 'आखिरकार इसने जयपुर के ट्रैफिक को हैक कर लिया”. एक ने लिखा,” ये तो सीख गई”. एक अन्य यूजर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि ये ट्रिक हर बार काम नहीं करती. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो हाइवे पर ये तरकीब ना लगाएं.

