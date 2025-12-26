शेफ के चक्कर में पिया लिक्विड नाइट्रोजन कॉकटेल, पीते ही फट गया पेट! वीडियो वायरल

ऑफिस में कॉर्पोरेट क्रिसमस पार्टी के दौरान एक शख्स ने लिक्विड नाइट्रोजन कॉकटेल पीना महंगा पड़ गया. ऐसा ड्रिंक पीते ही उसका पेट 'फट' गया. उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया. उसकी हालत गंभीर हो गई और वह जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मॉस्को में इग्रा स्टोलोव के 'गेम ऑफ टेबल्स' कुकिंग स्टूडियो में आयोजित एक पार्टी में हुई. यहां एक शेफ मेहमानों का मनोरंजन एक नाटकीय 'क्रायो-शो' के जरिए कर रहा था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा घटना का वीडियो

मॉस्को की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शेफ ने तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके आकर्षक कॉकटेल तैयार किए - यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग पेशेवर रसोई में किसी भी चीज को तुरंत जमाने के लिए किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से वाष्पित होने से पहले इसका सेवन करना खतरनाक होता है.

पीने से नहीं दी गई थी कोई चेतावनी

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मेहमानों को जोखिमों के बारे में चेतावनी नहीं दी गई थी और शेफ ने कथित तौर पर एक व्यक्ति को तुरंत कॉकटेल पीने के लिए बुला लिया. हंसी के बीच, 38 साल के एक शख्स ने इस कॉकटेल को उठाकर जैसे ही उसका एक घूंट लिया, उसकी हालत खराब होने लगी.

एक घूंट पीते ही कराहने लगा शख्स

लिक्विड नाइट्रोजन पीने वाले शख्स की पहचान सर्गेई के रूप में हुई है. उसने शेफ के बुलावे पर उसकी बात मान ली, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए. सर्गेई दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़े हुए नजर आए, जिसके बाद वह बेहोश हो गए. बाद में डॉक्टरों ने यह निर्धारित किया कि तरल नाइट्रोजन के कारण उसके शरीर के अंदर गैस का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे उसका पेट फट गया है.

उन्हें तुरंत ICU में भर्ती कराया गया, जहां सर्जनों ने उसके पेट के अंदर के जख्मी अंग को ठीक करने के लिए तुरंत सर्जरी शुरू कर दी. बाद में खबर मिली कि जश्न मनाने वाला व्यक्ति होश में है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है, हालांकि डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है.

किसी भी सूरत में लिक्विट नाइट्रोजन का सेवन खतरनाक

तरल नाइट्रोजन कमरे के तापमान पर बहुत तेजी से उबलता है और विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वाष्पीकरण से पहले इसका सेवन करने से गंभीर आंतरिक चोटें या मृत्यु हो सकती है. इस घटना के बाद ऑफिस में क्रिसमस का जश्न अफरा-तफरी में बदल गया.

तरल नाइट्रोजन निगलने पर बेहद खतरनाक होता है.जब यह शरीर के अंदर जाता है तो तेजी से गैस में परिवर्तित हो जाता है. इस वजह से ससे इसका वोल्यूम सैकड़ों गुना बढ़ जाता है. इस अचानक फैलाव के कारण पेट के अंदर गंभीर दबाव बन सकता है, जिससे पेट फट सकता है और इंटरनल ब्लिडिंग से मौत हो सकती है.

