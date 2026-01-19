दर्द हुआ तो हॉस्पिटल गई महिला, पता चला पिछली बार डॉक्टर ने यूट्रस में छोड़ दिया था ब्रश!

रूस में एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से अपनी नियमित जांच करवाकर घर लौटी. उसके बाद उसके पेट में दर्द शुरू हो गया. महिला जब दोबारा डॉक्टर के पास गई तो जांच में पेट के अंदर मेटल का ब्रश दिखाई दिया. इसके बाद महिला की सर्जरी करनी पड़ी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने रेगुलर चेकअप के दौरान एक भयानक गलती कर दी. महिला के शरीर के अंदर मेटल ब्रश छोड़ दी. घर जाने के बाद महिला को असहनीय दर्द हुआ. स्त्री रोग विशेषज्ञ की घोर लापरवाही के कारण महिला मरीज को न सिर्फ भयानक दर्द झेलना पड़ा. इसके परिणामस्वरूप पीड़िता को आपातकालीन सर्जरी करानी पड़ी.

जिस निजी क्लिनिक में यह घटना घटी, उस पर अब महिला ने मुआवजे की मांग और आपराधिक जांच का दबाव बना रही है. रूस में स्थानीय सूत्रों के अनुसार , 32 साल की महिला एक निजी क्लिनिक में स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच कराने गई थी. जांच के दौरान, डॉक्टर ने कथित तौर पर एक प्लास्टिक की छड़ी का उपयोग करके यूटरस कार्विक्स से कुछ टिश्यू लिया था. इसके सिरे पर एक धातु का ब्रश लगा हुआ था.

रेगुलर चेकअप के बाद शुरू हुआ दर्द

इस टेस्ट के तुरंत बाद पीड़िता की तबीयत खराब होने लगी. रूसी समाचार टेलीग्राम चैनल बाजा के अनुसार, उसे बुखार आ गया और पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा. इसके बाद मरीज को तुरंत क्लिनिक वापस ले जाया गया, जहां अल्ट्रासाउंड स्कैन में उसके गर्भाशय में एक बाहरी वस्तु दिखाई दी. डॉक्टर ने इसे गर्भनिरोधक कॉइल बताकर खारिज कर दिया.

पीड़िता ने कथित तौर पर कभी भी इस प्रकार के गर्भनिरोधक का प्रयोग नहीं किया था. इसके बाद महिला एक अन्य चिकित्सा केंद्र में गई, जहां उसे आपातकालीन सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया. बाद में पता चला कि पिछली स्त्री रोग विशेषज्ञ ने जांच के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरण का वही ब्रश उसके अंदर छोड़ दी थी.

पीड़िता के वकील यूरी किरिलेंकोव का मानना ​​है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की नजर से यह बात छूट ही गई होगी कि उपकरण का एक टुकड़ा टूटकर अंदर चला गया था. किरिलेंकोव का मानना ​​है कि डॉक्टर ने इस गलती को छिपाए रखा. पीड़िता और उसके वकील अब क्लिनिक से मुआवज़ा मांग रहे हैं और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए दबाव डाल रहे हैं.

इस बीच, चिकित्सा सुविधा के प्रबंधन ने कथित तौर पर सारा दोष उस उपकरण के निर्माताओं पर डाल दिया है, जिसे वे दोषपूर्ण बता रहे हैं. फिलहाल, क्लिनिक केवल मुआवजे का एक हिस्सा ही चुकाने को तैयार है.

नेवर इवेंट की श्रेणी में आती है ऐसी लापरवाही

ब्रिटेन में, किसी मरीज के शरीर में चिकित्सा उपकरणों का गलती से रह जाना आधिकारिक तौर पर "नेवर इवेंट" की श्रेणी में आता है. नेल्सन सॉलिसिटर्स का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल उन गंभीर और रोके जा सकने वाली गलतियों के लिए किया जाता है जो स्थापित सुरक्षा प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन करने पर कभी नहीं होनी चाहिए.

एनएचएस इंग्लैंड के 2026 और पिछली रिपोर्टिंग अवधियों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है. अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच, इंग्लैंड में किसी प्रोसीजर के बाद मरीजों के शरीर में बाहरी वस्तुएं छूट जाने की 106 घटनाएं दर्ज की गईं.

