जिस दोस्त की शादी में नेपाल गए राहुल गांधी, उसे एंटी इंडिया क्यों कहा जा रहा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) नेपाल के निजी दौरे पर हैं. वो वहां अपनी दोस्त सुमनिमा उदास (Sumnima Udas) की शादी अटेंड कर गए हैं. लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सुमनिमा उदास ने पूर्व में कई एंटी इंडिया बातें कही हैं, जो भारत की अखंडता को चुनौती देने वाली हैं.

बीजेपी नेताओं ने CNN इंटरनेशनल में संवाददाता के रूप में काम कर चुकी सुमनिमा उदास को लेकर कई ट्वीट किए हैं. ट्वीट में साल 2020 के एक न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है. दावा किया गया कि इस 'एंटी इंडिया' सेंटीमेंट को सुमनिमा ने सपोर्ट किया था.

सुमनिमा का ट्वीट

सबूत के तौर पर बीजेपी नेता ने सुमनिमा का एक ट्वीट भी दिखाया है.

Nepal issues a new map... should have been done decades ago. Thank you for the write-up ⁦@SugamCNN⁩ https://t.co/2ImKrmXUVU — Sumnima Udas (@sumnima_udas) May 22, 2020

बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए लिखा- 'माना जाता है कि राहुल गांधी नेपाली राजनयिक की बेटी सुमनिमा उदास की शादी में शामिल हुए थे, जो भारत के उत्तराखंड के क्षेत्रों पर नेपाल के दावे का सक्रिय समर्थन करती हैं. चीन से लेकर नेपाल तक राहुल के संबंध सिर्फ उन्हीं से क्यों हैं, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे रहे हैं?'

Rahul Gandhi was supposedly at the wedding of Sumnima Udas, a Nepali diplomat’s daughter, who actively supports Nepal’s claim over regions of India’s Uttarakhand.



From China to Nepal, why does Rahul have ties only with those who are challenging India’s territorial integrity? pic.twitter.com/or0y1OGdAW — Amit Malviya (@amitmalviya) May 4, 2022

वहीं, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- 'राहुल गांधी किसी ऐसे व्यक्ति की शादी में गए जो भारत की अखंडता को चुनौती देती है? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या राहुल भारत विरोधी सुमनिमा उदास की शादी में पार्टी कर रहे थे?'

Rahul Gandhi was at wedding of someone who challenges India’s territorial integrity ? Congress must clarify was Rahul partying at anti India baitor Sumnima Udas’ wedding ?



MoU with China, secret meet during Doklam, echoing line of Pak on 370,Surgical strike, blaming Pulwama pic.twitter.com/FyhgdcPlFF — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) May 4, 2022

चीन के साथ एमओयू, डोकलाम के दौरान गुपचुप मुलाकात, 370 पर पाकिस्तान की लाइन, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा पर सवाल, जैसी बातों का जिक्र कर भी पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा.

कौन हैं राहुल की दोस्त सुमनिमा उदास?

CNN में काम कर चुकी सुमनिमा उदास म्यांमार में नेपाल के राजदूत रहे भीम उदास की बेटी हैं. सुमनिमा ने अमेरिका के Lee यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है. अपने पत्रकारिता के पेशे में सुमनिमा कई अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं. फिलहाल वो Lumbini Museum initiative की फाउंडर और Executive Director हैं.

पहचान कौन ? Who are they ? pic.twitter.com/IDKBkjSg5A — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 3, 2022

सुर्खियों में राहुल का नेपाल दौरा

गौरतलब है कि सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बीते सोमवार को काठमांडू पहुंचे. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह एक महिला संग नाइटक्लब में नजर आए. बीजेपी के कई नेताओं ने दावा किया उनके साथ दिख रही महिला चाइनीज डिप्लोमैट Hou Yanqi हैं. हालांकि, इंडिया टुडे/आजतक के फ़ैक्ट चेक में ये दावा गलत निकला.