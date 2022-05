क्या चीन की महिला राजदूत संग पब में थे राहुल गांधी? BJP नेताओं ने उठाए सवाल

बीजेपी ने नेपाल के निजी दौरे पर गए राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में राहुल गांधी एक नाइटक्लब में नजर आ रहे हैं. उनके साथ एक महिला भी दिखाई दे रही हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स और कुछ बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि महिला, चाइनीज डिप्लोमैट Hou Yanqi हैं. बीजेपी नेताओं के ऐसे कई ट्वीट वायरल हो गए हैं.

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को नेपाल पहुंचे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो अपनी एक नेपाली फ्रेंड सुमनिमा उदास (Sumnima Udas) की शादी में शमिल होने के लिए वहां गए हैं. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. बताया जा रहा है कि वीडियो में राहुल जिस जगह पर नजर आ रहे हैं, वो काठमांडू स्थित Lord Of The Drinks नाइटक्लब है.

.@rssurjewala ji ,Is Rahul Gandhi partying with China's Ambassador to Nepal Hou Yanqi in Kathmandu ????



वैसे नाइट क्लब में कौन सी शादी होती है?? @BJP4India @BJP4Delhi — Harish Khurana (@HarishKhuranna) May 3, 2022

वीडियो में राहुल के साथ एक महिला भी नजर आ रही हैं. वीडियो में दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखा जा सकता है. नाइटक्लब में तेज आवाज में गाना बज रहा है और वहां लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं.

एक दावा यह भी है कि राहुल गांधी के साथ दिख रहीं महिला चीन की डिप्लोमैट Hou Yanqi हैं, जो 2018 से नेपाल में चीनी राजदूत के रूप में कार्यरत हैं.

Video of @RahulGandhi partying in a Nepal night club with Chinese diplomats is disturbing as China's honey traps are rising. Hou Yanqi,Chinese Ambassador to Nepal also spotted with him.Congress unnecessarily questions @NarendraModi Ji's Europe trip while its own leader does this! — Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) May 3, 2022

बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पीएम साई प्रसाद ने किया ये ट्वीट-

Rahul Gandhi with Hou Yanqi (Chinese ambassador to Nepal). She earlier honey trapped Nepal PM KP Sharma Oli . pic.twitter.com/EuH6AXFNXX — PM Sai Prasad🇮🇳 (@pm_saiprasad) May 3, 2022

लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि महिला Hou Yanqi नहीं है, बस राहुल गांधी के साथ दिख रही महिला से उनका चेहरा मिलता-जुलता है. शायद इसीलिए लोगों को लगा कि वो चीनी डिप्लोमैट हैं. कई यूजर्स ने इसको लेकर ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Rahul Gandhi tweeting about pathetic state of Indian economy from a pub in Kathmandu along with Chinese ambassador to Nepal.



Congress must explain this alliance pic.twitter.com/bdCMBHAWQx — Shashi Kumar (@iShashiShekhar) May 3, 2022

Unconfirmed but people saying he is in Kathmandu and the girl is chinese ambassador to nepal Hou Yanqi 😃👇 pic.twitter.com/Kd09PJbrj7 — Naren Mukherjee 🇮🇳 (@narendra52) May 3, 2022

#RahulGandhi is young (not so young at 50s) party goers! What is wrong with it as long as he is not honey trapped by Hou Yanqi the Chinese Ambassador in Nepal with whome he is partying. pic.twitter.com/3EiVkhM2SG — rationalHindu (@rationalhindu11) May 3, 2022

नीचे देखें चीन में नेपाल की राजदूत Hou Yanqi की असल तस्वीर:

Chinese Ambassador to Nepal Ms. Hou Yanqi (FILE PHOTO)

राहुल गांधी के साथ पब में मौजूद महिला.

वायरल वीडियो पर आई कांग्रेस प्रवक्ता की सफाई

राहुल गांधी के नाइटक्लब वाले वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी व कांग्रेस में बहस छिड़ गई है. जहां बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी काठमांडू में अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए गए हैं और यह उनका बिल्कुल निजी दौरा है. सुरजेवाला ने कहा कि शादी और सगाई समारोह में शामिल होना हमारी संस्कृति और सभ्यता का मसला है.