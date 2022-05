नेपाल के पब में चीनी राजदूत संग थे राहुल गांधी? सामने आया सच

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेपाल दौरे के बीच चाइनीज डिप्लोमैट Hou Yanqi का नाम सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया है कि काठमांडू के एक पब में राहुल गांधी के साथ दिख रही महिला चीन की राजदूत Hou Yanqi हैं. बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसको लेकर ट्वीट किए हैं. हालांकि, इंडिया टुडे/आज तक की फैक्ट चेक टीम ने जब उस पब से संपर्क किया तो सच्चाई सामने आ गई.

दरअसल, राहुल गांधी नेपाल में अपनी दोस्त सुमनिमा उदास (Sumnima Udas) की शादी में शामिल होने गए हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह एक पब (Lord Of The Drinks) में नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनके साथ एक महिला भी दिखाई दे रही हैं. इस महिला को लेकर कई लोगों ने दावा किया कि वो नेपाल में चीन की राजदूत Hou Yanqi हैं. जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बहस छिड़ गई.

बीजेपी नेताओं के ट्वीट-

Rahul Gandhi with Hou Yanqi (Chinese ambassador to Nepal). She earlier honey trapped Nepal PM KP Sharma Oli . pic.twitter.com/EuH6AXFNXX

.@rssurjewala ji ,Is Rahul Gandhi partying with China's Ambassador to Nepal Hou Yanqi in Kathmandu ????



वैसे नाइट क्लब में कौन सी शादी होती है?? @BJP4India @BJP4Delhi