तहखाने में मिले सैकड़ों इंसानी खोपड़ी और सड़ते शव... शख्स की करतूत जान पुलिस के उड़े होश

फिलाडेल्फिया के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त कब्रिस्तान के पास एक कार की पिछली सीट पर कुछ हड्डी के टुकड़े और एक खोपड़ी मिली थी. पुलिस ने इसे जब्त कर लिया और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी. इनवेस्टिगेशन में पुलिस के सामने ऐसा सच आया कि उनके होश उड़ गए.

कार में मिली हड्डियों और खोपड़ियों ने पुलिस को मानव अंगों से भरे तहखाने तक पहुंचा दिया. एसोसिएट प्रेस के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों का इसके बारे में कहना है कि इसे एक ऐसे व्यक्ति ने जमा कर रखा था जिस पर कब्रों से लगभग 100 मानव अवशेषों के सेट चुराने का आरोप है.

अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार रात को हुई गिरफ्तारी के साथ माउंट मोरिया कब्रिस्तान में हुई चोरी की घटनाओं की महीनों लंबी जांच समाप्त हो गई. यहां नवंबर की शुरुआत से कम से कम 26 कब्रों को जबरन खोला गया था.

तहखाने में मिली 100 से ज्यादा खोपड़ियां

बाद में जांचकर्ताओं ने 34 साल के जोनाथन क्रिस्ट गेर्लाच के एफ्राराटा स्थित घर में जमीन के अंदर बने तहखाने से 100 से अधिक मानव खोपड़ियां, कई लंबी हड्डियां, ममीकृत हाथ और पैर, कुछ सड़ती हुई बॉडी और अन्य कंकाल काफी हड्डी के टुकड़े बरामद किए थे.

डेलावेयर काउंटी के जिला अटॉर्नी टैनर राउज़ ने कहा कि सभी मानव अंग और शरीर के अवशेष वे अलग-अलग अवस्थाओं में थे. उनमें से कुछ लटके हुए थे. कुछ के टुकड़े-टुकड़े किए गए थे और कुछ खोपड़ियां बस एक शेल्फ पर रखी थीं. अधिकारियों ने बताया कि काफी शव तहखाने में मिले थे, और उन्हें कब्रों से जुड़े गहने भी बरामद हुए. एक शव में तो पेसमेकर भी लगा हुआ था.

पुलिस का कहना है कि गेर्लाच ने 1855 में बने इस कब्रिस्तान में कब्रो और भूमिगत तहखानों को निशाना बनाया था. माउंट मोरिया कब्रिस्तान येडन ​​में स्थित 160 एकड़ में फैला ऐतिहासिक स्थल है. यहां अनुमानित 150,000 कब्रें हैं. इसे देश का सबसे बड़ा परित्यक्त कब्रिस्तान माना जाता है.

कब्र खोदकर निकाल ले जाते थे शवों के अवशेष

पुलिस कब्र चोरी की घटनाओं की जांच कर रही थी. तभी एक जांचकर्ता ने गेर्लाच की गाड़ी की नंबर प्लेट की जांच की और पाया कि चोरी की घटनाओं के दौरान वह कई बार येडन ​​के पास से गुजरा था. पुलिस का कहना है कि चोरी की घटनाएं मुख्य रूप से सीलबंद कब्रों और पुराने शवों वाले मकबरों को निशाना बनाकर की गईं, जिन्हें तोड़कर या पत्थर की दीवारों को नुकसान पहुंचाकर अंदर रखे अवशेषों तक पहुंचा गया था.

पुलिस ने बताया कि जब वह एक लोहे की रॉड और एक बोरी के साथ अपनी कार की ओर वापस जा रहा था, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उस बोरी में अधिकारियों को दो छोटे बच्चों के ममीकृत अवशेष, तीन खोपड़ियां और अन्य हड्डियां मिलीं. पुलिस ने बताया कि गेर्लाच ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने लगभग 30 मानव अवशेषों के सेट चुराए थे और उन्हें वे कब्रें दिखाईं जहां से उसने चोरी की थी.

गेर्लाच पर शव के साथ दुर्व्यवहार करने और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के 100 मामलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्मारक का अपमान करने, पूजनीय वस्तु का अपमान करने, ऐतिहासिक कब्रिस्तान का अपमान करने, सेंधमारी, अतिक्रमण और चोरी के कई मामलों का आरोप लगाया गया था.

