पाकिस्तान की महिला को गोलगप्पा खाना पड़ा भारी..., करानी पड़ी जबड़े की सर्जरी

पाकिस्तान की एक महिला के साथ 2019 में गोलगप्पे खाते समय हुई छोटी-सी घटना ने छह साल बाद गंभीर रूप ले लिया. हाल ही में डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि समस्या काफी बढ़ चुकी है और अब सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन बचा है.

2019 में गोलगप्पे खाते समय जबड़ा जाम होने की घटना को नजरअंदाज करना अबिहा को भारी पड़ गया. ( Photo: Pexels)
पाकिस्तान की एक महिला के साथ गोलगप्पे खाते समय हुई एक छोटी-सी घटना अब एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अबीहा नाम की इस महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि 2019 में गोलगप्पे खाते समय अचानक उसका जबड़ा जाम हो गया था. उस समय वह किसी तरह अपना मुंह बंद कर पाई, लेकिन इसके बाद से उसके जबड़े में दिक्कत शुरू हो गई.

2019 में गोलगप्पे खाने से जाम हुआ था जबड़ा 
पाकिस्तान की अबीहा नाम की महिला ने बताया कि 2019 में गोलगप्पे खाते समय उसका जबड़ा अचानक जाम हो गया था. उस वक्त दर्द न होने की वजह से उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन समय के साथ उसे जबड़ा खोलने-बंद करने में परेशानी और चटकने जैसी आवाजें आने लगीं. क्योंकि उसे दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कभी डॉक्टर के पास नहीं गई. लेकिन छह साल बाद जब वह डॉक्टर के पास गई, तो उसे बड़ा झटका लगा.

डॉक्टरों ने बताया कि अब इस समस्या का एकमात्र इलाज सर्जरी है. यह सुनकर वह काफी परेशान हो गई और अपनी तकलीफ सोशल मीडिया पर शेयर की.छह साल बाद डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि अब सर्जरी ही एकमात्र इलाज है. 

पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल
इस पोस्ट के वायरल होते ही कई लोगों ने हैरानी जताई कि गोलगप्पे जैसी मामूली चीज से शुरू हुई परेशानी सर्जरी तक पहुंच गई. कई यूजर्स ने बताया कि यह समस्या टीएमजे (TMJ) यानी जबड़े के जोड़ से जुड़ा विकार हो सकती है. कई लोगों ने गोलगप्पे से जुड़े अपने डरावने अनुभव भी शेयर किए. किसी ने बताया कि गोलगप्पा गले में अटक गया था, तो किसी ने कहा कि वह अब कभी गोलगप्पे नहीं खाएगी.

वहीं, कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि टीएमजे की समस्या में हर बार सर्जरी जरूरी नहीं होती, कई मामलों में फिजियोथेरेपी और दूसरे इलाज से भी सुधार हो सकता है। उन्होंने महिला को किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने की भी बात कही.

