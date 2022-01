पीछे भीषण आग, सामने खड़े होकर सेल्फी लेने लगा पाकिस्तानी एक्टर! Memes Viral

सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एक्टर (Pakistani Actor) अदनान सिद्दीकी (Adnan Siddiqui) की एक सेल्फी (Selfie) खूब वायरल हो रही है. अपनी सेल्फी से अदनान इंटरनेट सनसनी बन गए हैं. उनकी इस सेल्फी पर तरह-तरह के मीम्स (Memes) वायरल हो रहे हैं, जो ट्विटर (Twitter) पर धूम मचा रहे हैं.

दरअसल, पाकिस्तानी एक्टर ने कराची के कस्टम डिपार्टमेंट (Customs Enforcement of Karachi) द्वारा आयोजित इवेंट से कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में एक्टर अदनान सिद्दीकी के पीछे भीषण आग जलती हुई नजर आ रही है, जिसके सामने खड़े होकर वो सेल्फी ले रहे हैं.

बता दें कि अदनान कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किए गए इस इवेंट में बतौर गेस्ट पहुंचे थे. कस्टम द्वारा ये इवेंट हर साल आयोजित किया जाता है, जहां अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए ड्रग्स को नष्ट किया जाता है.

एक्टर की सेल्फी हुई वायरल

वायरल हो रही फोटो में पाकिस्तानी एक्टर अदनान की एक सेल्फी ने लोगों का खास ध्यान खींचा है, जिसमें उनके पीछे नशीले पदार्थों/ड्रग्स को आग के हवाले किया गया. अदनान ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'अब पाकिस्तान को ड्रग्स के खिलाफ युद्ध छेड़ना है, कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित जब्त माल को जलाने के इवेंट में नशीले पदार्थों में आग लगाई गई.'

बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 2.5 मिलियन डॉलर का माल जलाकर नष्ट किया गया. जिसमें सिगरेट शराब जैसी तमाम चीजें शामिल थीं. इसी दौरान एक्टर अदनान ने जलती आग के सामने खड़े होकर एक सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जो अब वायरल हो गई है.

I try this for the first time#AdnanSiddiqui

Adnan Siddiqui pic.twitter.com/OkJru0WVn9 — Noman Akram (@M_NomanAkram) January 2, 2022

मीम्स की बाढ़ आ गई

पाकिस्तानी एक्टर की फोटो वायरल होते ही यूजर्स ने मीम्स की बाढ़ ला दी. लोगों ने अदनान की सेल्फी के साथ कई मीम बनाए. देखिए कुछ मजेदार मीम्स....

आपको बता दें कि अदनान सिद्दीकी के इंस्टाग्राम पर (Adnan Siddiqui Instagram) पर एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके विडीयोज पर हजारों की संख्या में यूजर्स रिएक्ट करते हैं. पाकिस्तान में वे काफी फेमस हस्ती हैं.