PAK: 49 साल के सांसद का 18 साल की पत्नी संग रोमांटिक VIDEO VIRAL

पाकिस्तान के 49 वर्षीय सांसद डॉ. आमिर लियाकत हुसैन (Dr Aamir Liaquat Hussain) का अपनी 18 साल की पत्नी के साथ एक रोमांटिक वीडियो वायरल हुआ है. लियाकत हुसैन ने हाल ही में 18 वर्षीय सईदा दानिया शाह (Syeda Dania Shah) से शादी रचाई है. ये उनकी तीसरी शादी है.

सईदा के ही Instagram अकाउंट से इस रोमांटिक वीडियो को शेयर किया गया है. सईदा के इस अकाउंट की जानकारी, उनके पति लियाकत हुसैन के वेरिफाईड इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई है.

इंस्टाग्राम पर किए ये पोस्ट

बता दें कि सईदा दानिया शाह के इंस्टाग्राम अकाउंट (syedadaniaaamir) पर अभी तक सिर्फ तीन पोस्ट हैं. पहली पोस्ट में वो दुल्हन के लिबास में सजी-धजी नजर आ रही हैं. पोस्ट किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'कल रात काशी ने मुझे दुल्हन बना दिया, बहुत ही खास पल था, बचपन से ही मेरे पति मेरे आदर्श हैं.'

वहीं सईदा के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए दूसरे वीडियो में वो पति लियाकत हुसैन के साथ नजर आ रही हैं. इस रोमांटिक वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'गुड मॉर्निंग Pakistan, खासकर Karachi, मेरा नया घर."

जबकि तीसरे पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें सईदा दानिया शाह पति आमिर लियाकत हुसैन संग नजर आ रही हैं. तस्वीर के कैप्शन में लिखा है- 'हम पूरी तरह से तैयार हैं, परफेक्ट हैं और एक दूसरे के प्यार में हैं...'

3 पोस्ट, 17 हजार फॉलोअर्स, किसे करती हैं फॉलो?

Syeda Dania Shah के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 17.7k फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर सईदा सिर्फ अपने पति आमिर लियाकत हुसैन (iamaamirliaquat) को फॉलो करती हैं. उनके अकाउंट से अभी तक तीन पोस्ट किए गए हैं.

#AamirLiaquat new interview after marriage with #SyedaDaniaShah at #NadirAli podcast 🥲🤣#amirliaquat pic.twitter.com/vk9HvE6zUH