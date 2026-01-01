नए साल की पार्टी में बिरयानी बनी पहली पसंद, Swiggy ने शेयर किए चौंकाने वाले आंकड़े

नए साल की पूर्व संध्या पर जब देशभर में घरों में पार्टी और जश्न की तैयारियां चल रही थीं, तब भारत के फूड डिलीवरी ऐप्स पर भी जबरदस्त हलचल देखने को मिली. खासकर क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी पर ऑर्डर्स की ऐसी बाढ़ आई कि आंकड़े खुद सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.
स्विगी ने X पर शेयर किए गए डेटा में बताया कि शाम होते-होते लोगों की पहली पसंद फिर से बिरयानी बनकर उभरी. कंपनी के मुताबिक, शाम 7:30 बजे तक ही 2 लाख 18 हजार से ज्यादा प्लेट बिरयानी ऑर्डर की जा चुकी थीं. स्विगी ने कैप्शन में लिखा कि अभी शाम के 7:30 भी नहीं बजे हैं और अब तक 2,18,993 बिरयानी ऑर्डर हो चुकी हैं. ‘किंग फॉर रियल’
बिरयानी ही नहीं, न्यू ईयर पार्टी में बर्गर भी पीछे नहीं रहे. रात 9:30 बजे तक 90 हजार से ज्यादा बर्गर लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुके थे. वहीं, कुछ यूजर्स ने हल्का खाने का भी ऑप्शन चुना. आंकड़ों के मुताबिक, 4,244 लोगों ने उपमा ऑर्डर किया, जबकि बेंगलुरु में 1,927 लोगों ने सलाद मंगवाया. इसके अलावा 9,410 लोगों ने खिचड़ी को अपनी पसंद बनाया.
मीठे के बिना जश्न अधूरा कैसे रहता. स्विगी ने बताया कि रात 9:30 बजे तक गाजर के हलवे के 7,573 ऑर्डर दर्ज किए गए.स्विगी के आंकड़ों से यह भी सामने आया कि साल 2025 में 6 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों ने दूसरों के लिए खाना ऑर्डर किया. इससे साफ है कि न्यू ईयर पर सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ खाना शेयर करने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है.
इंस्टामार्ट पर महंगे ऑर्डर भी चर्चा में
इसी बीच स्विगी के को-फाउंडर फणी किशन ने इंस्टामार्ट से जुड़े कुछ दिलचस्प और बड़े ऑर्डर्स की जानकारी भी साझा की. उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के एक ग्राहक ने इंस्टामार्ट से दो आईफोन खरीदे, जिनकी कुल कीमत करीब 1.8 लाख रुपये थी. उन्होंने लिखा कि 2026 की एंट्री स्टाइल में हो चुकी है.
इसके अलावा एक और आंकड़ा सामने आया. मुंबई में एक यूजर को न्यू ईयर पर अपने किसी करीबी से करीब 1.45 लाख रुपये की कीमत का सोना इंस्टामार्ट के जरिए गिफ्ट में मिला. फणी किशन के मुताबिक, न्यू ईयर ईव पर लगभग हर 9 में से 1 ऑर्डर दोस्तों या परिवार के लिए किया गया.कुल मिलाकर, इस बार नए साल के जश्न में सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि खाना, गिफ्टिंग और डिजिटल शॉपिंग ने भी रिकॉर्ड बना दिए.