नए साल के स्वागत में लोकल ट्रेनों के हॉर्न बजाने लगे लोग... यहां दिखा ऐसा नजरा, Video

31 दिसंबर 2025 की रात जैसे ही घड़ी का कांटा 12 पर पहुंचा, लोगों ने न्यू ईयर का जश्न मनाना शुरू कर दिया. इंटरनेट पर ऐसे ढेर सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें लोग अपने-अपने अंदाज में न्यू ईयर का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं.

और पढ़ें

रात 12 बजे के बाद जो जहां था, वहीं नए साल का स्वागत करता और जश्न मनाता दिखा. ऐसे में कई लोग जो 31 दिसंबर की देर रात लोकल ट्रेन से सफर कर रहे थे या अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. मुंबई लोकल ने अपने ऐसे पैसेंजर्स के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया.

वैसे लोग जो अपने घरों से दूर नए साल के आगमन के वक्त स्टेशनों पर थे और उनकी सेवा के लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर ड्यूटी में तैनात रेलवे कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने मिलकर अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया. ऐसा ही एक वीडियो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर काफी संख्या में पैसेंजर खड़े हैं और स्टेशन पर लगी घड़ी में 11.59 बज रहा होता है. जैसे ही 12 बजे के साथ नए साल का आगमन होता है. स्टेशन पर खड़ी सभी लोकल ट्रेनों के हॉर्न बजने लगते हैं. इसके साथ ही स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे लोग और रेलकर्मियों ने मिलकर नए साल का स्वागत किया.

Advertisement

यह वीडियो काफी दिलचस्प है और दिखाता है कि कैसे घरों से दूर और सफर के बीच भी लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं. यह ऐसा नजारा है, जिसमें हर कोई एक दूसरे की खुशी में शरीक दिखाई दे रहा है. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने लोगों की इस हरकत की आलोचना करते नजर आए. इस तरह से मुंबई लोकल ट्रेन का हॉर्न बजाकर नए साल का जश्न मनाने को सही नहीं बताया.

---- समाप्त ----