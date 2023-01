32,000 रुपये में बिक रही मंकी कैप, यूजर्स बोले- ठंड में छूटा पसीना!

ठंड के सीजन में गर्म कपड़ों की सेल बढ़ी है. लोग स्वेटर, जैकेट, मफलर आदि की खरीदारी कर रहे हैं, ताकि ठंड के सितम से बच सकें. इस बीच सोशल मीडिया पर एक बेहद महंगे मंकी कैप (Monkey Cap) की चर्चा शुरू हो गई. यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर का कहना है कि 'मंकी कैप' की कीमत जानकर ही ठंड में पसीने छूट गए.

बता दें कि 'मंकी कैप' पर चर्चा की शुरुआत हुई स्वाति नाम की यूजर के ट्वीट से. स्वाति ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और इसमें Dolce & Gabbana (D&G) कंपनी की 'मंकी कैप' की तस्वीर शेयर की. तस्वीर में 'मंकी कैप' की कीमत 31,990 रुपये लिखी हुई है. D&G एक इतालवी लग्जरी फैशन ब्रांड है.

As a Bengali, I am horrified and vindicated. pic.twitter.com/fu8Wn5ToPa — Swati Moitra (@swatiatrest) January 17, 2023

स्वाति ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें इस ब्रांड का एक खाकी रंग का 'मंकी कैप' दिख रहा है. डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 40 हजार रुपये से घटाकर 31,990 रुपये दिखाई गई है. इसे खरीदने के लिए EMI का भी ऑप्शन दिया गया है. हालांकि, यह कैप वर्तमान में D&G की वेबसाइट पर 'Sold' दिखा रही है.

यूजर्स बोले- ठंडी में पसीने छूट गए

इस पोस्ट पर यूजर्स ने रिएक्ट करते हुए कहा कि 'मंकी कैप' से भले ही ठंडी ना जाए, मगर इसकी कीमत से जरूर पसीने छूट गए. वहीं, कुछ लोगों ने पूछा कि आखिर इस कैप का खरीददार कौन था. एक शख्स ने लिखा- मेरे दादाजी के पास ठीक ऐसा था. तब इसकी कीमत 20 रुपये थी.

My grandfather had the exact same one. The color was called “norshhi” or snuff, and of course we called this a monkey cap. And it cost 20 rupees then. https://t.co/KTzc1y1EHe — Shantanu (@shantanub) January 18, 2023

एक यूजर ने लिखा- मैं 100-200 रुपये वाली लेना पसंद करूंगा. दूसरे ने कहा- ये रईसों के लिए है. तीसरे यूजर ने लिखा- OMG, डिस्काउंट के बाद ये रेट है. एक अन्य यूजर ने कहा- मेरा तो सिर चकरा गया.

They are giving a discount of 8010..



So nice of them to do it when there are no sales going on .. — Raunit (@RaunitRanjan2) January 18, 2023

Oooooo mmaaaaayyyyy god!! pic.twitter.com/80uoKkVs9l — Dr shireen barbhuiya (@shireenmumtaz) January 18, 2023

Bandar topi ke 31k ? Kya chochle hain ye. — ❄ (@misschamko_) January 17, 2023

》31k for a monkey-cap!!! I got mine for Rs 20, 10 years ago, & it is still serving me fine. — G. Venkatesh (@GVenkat161175) January 18, 2023

100 rupiye me isse acha mil gyga — Priyesh (@1993priyesh) January 18, 2023

फिलहाल, खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को 1 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. पोस्ट को ढाई हजार से ज्यादा लाइक्स भी मिले हैं. वहीं, सैकड़ों यूजर्स ने इस पर कमेंट किया है.