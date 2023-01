Video: लड़के ने किया धमाकेदार बेली डांस, मूव्स देख फिदा हुए लोग

सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वो बेली डांस करता नजर आ रहा है. वैसे तो ये डांस मिडल ईस्ट की आर्ट का हिस्सा है लेकिन बीते कुछ सालों से दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो गया है. इसे दुनिया के सबसे मुश्किल डांस फॉर्म में भी गिना जाता है. ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में ये शख्स बेहद बढ़िया डांस मूव्स करता देखा जा सकता है.

ट्विटर पर कावेरी नाम की यूजर ने वीडियो एक कैप्शन के साथ शेयर किया है. वीडियो को अभी तक एक लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है. इसे 1400 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. लोग लड़के का डांस देख उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं.

डांस देख क्या बोल रहे लोग?

एक यूजर ने लिखा है, 'इसे देख शकीरा भी शरमा गई होगी.' एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए कहा है, 'नोरा का छोटा भाई लग रहा है. टैलेंटेड.' तीसरे यूजर ने कहा, 'वह सभी मूव्स बहुत अच्छे से कर रहा है. कमाल कर दिया भाई.' वहीं चौथे यूजर ने कहा, 'हे भगवान! यह अविश्वसनीय है कि उसका अपनी मांसपेशियों पर कंट्रोल है. उसने घंटों तक ट्रेनिंग ली होगी.'

He is so bloody good at it! pic.twitter.com/fxNbzl4AKE