सड़क पर नहीं चलाने दी जाएगी वह 'जीप', मैं बदले में Bolero दूंगा: आनंद महिंद्रा

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक ट्वीट किया है, जिसमें एक शख्स कबाड़ की चीजों से बनी चार पहिया गाड़ी (Modified Jeep) को दौड़ा रहा है. उस शख्स का टैलेंट देखकर हर कोई हैरान हो रहा है. खुद आनंद महिंद्रा ने शख्स की तारीफ की है.

YouTube चैनल Historicano के मुताबिक, कबाड़ की चीजों से Modified Jeep बनाने वाले शख्स महाराष्ट्र के हैं और उनका नाम दत्तात्रेय लोहार है. जिन्होंने कम पढ़े-लिखे होने के बावजूद अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए 60,000 रुपये खर्च कर इस अनोखी गाड़ी का निर्माण किया.

इस जीप जैसी दिखने वाली गाड़ी में किक-स्टार्ट सिस्टम है, जो आमतौर पर दो पहिया वाहनों में देखा जाता है. आनंद महिंद्रा ने जब से इस वीडियो को शेयर किया है, यह तेजी से वायरल हो रहा है.

Local authorities will sooner or later stop him from plying the vehicle since it flouts regulations. I’ll personally offer him a Bolero in exchange. His creation can be displayed at MahindraResearchValley to inspire us, since ‘resourcefulness’ means doing more with less resources https://t.co/mibZTGjMPp