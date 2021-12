नवजात बच्ची घने जंगल में कोबरा-अजगर के बीच 2 दिन तक अकेली रही, ऐसी हालत में मिली

थाईलैंड (Thailand) के जंगल से स्थानीय लोगों को एक नवजात बच्ची (Newborn Baby) मिली. बच्ची महज दो दिन की थी. वह करीब 48 घंटों से जंगल में अकेले ही पड़ी थी. लोगों ने जब उसे रेस्क्यू किया तब उसकी सांसे चल रही थीं. यानी 2 दिन तक खतरनाक जंगल में अकेले पड़े रहने के बाद भी नवजात जिंदा थी. आइए जानते हैं पूरा किस्सा..

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते दिन क्राबी प्रांत (Krabi Province) में स्थानीय लोग पेड़ों से रबर इकट्ठा करने गए थे, तभी उन्होंने उस नवजात बच्ची को देखा. वो बिना कपड़ों के केले के घने पेड़ों के बीच में हुई पड़ी थी.

इस हालत में मिली नवजात

नवजात के चेहरे पर खरोंच के निशान थे और साथ ही उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे. मालूम हो रहा था कि वो काफी समय इसी हालत में जंगल में पड़ी थी. गांव वालों ने जैसे ही बच्ची को उठाया, वह रोने लगी. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम और एम्बुलेंस वहां पहुंची.

जिसके बाद बच्ची को एक कंबल में लपेटा गया और एम्बुलेंस में ले जाकर डिहाईड्रेशन (Dehydration) का ट्रीटमेंट शुरू किया गया. फिलहाल बच्ची को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और उसकी हालत ठीक है.

