'क्या मैं पाकिस्तान से हूँ?'.... डल झील में कश्मीरी नाविक का टूरिस्ट को दिया जवाब वायरल

कश्मीर की डल झील से जुड़ा एक हल्का-फुल्का लेकिन असरदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक कश्मीरी शिकारा नाविक ने पर्यटक को ऐसा जवाब दिया कि लोग उसकी समझदारी और हाजिरजवाबी की तारीफ करते नहीं थक रहे. वीडियो में देख सकते हैं कि डल झील में शिकारा चला रहा एक नाविक टूरिस्ट से सामान्य बातचीत करता है. बातचीत के दौरान नाविक टूरिस्ट से पूछता है कि वह कहां से आया है. इस पर पर्यटक जवाब देता है, 'भारत.'
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यह सुनते ही नाविक मुस्कुराते हुए बड़े ही शांत और मजेदार अंदाज में सवाल करता है- “तो क्या मैं पाकिस्तान से हूं?'. इसके तुरंत बाद वह खुद ही कहता है,'हम भी भारतीय हैं.' यह पूरी बातचीत कुछ ही सेकंड की है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है. नाविक ने न तो बहस की, न नाराजगी दिखाई और न ही कोई तीखा शब्द कहा. उसने सिर्फ हास्य और समझदारी से यह साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीरी भी भारतीय ही हैं.
लोग नाविक की जमकर कर रहे तारीफ
इस वीडियो को X (पहले ट्विटर) पर @lakshaymehta08 नाम के यूजर ने शेयर किया है. सोशल मीडिया पर लोग इस नाविक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह देशभक्ति का सबसे सुंदर और स्वाभाविक रूप है, जिसमें न गुस्सा है और न नफरत, सिर्फ सच्चाई और आत्मविश्वास है. लोगों को यह भी पसंद आया कि पर्यटक ने इस बात को सहजता से स्वीकार किया और बातचीत का माहौल हल्का-फुल्का ही बना रहा. यही वजह है कि वीडियो सकारात्मक भावना के साथ वायरल हो रहा है.
यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब कश्मीर में पर्यटन धीरे-धीरे फिर से रफ्तार पकड़ रहा है. डल झील एक बार फिर पर्यटकों से भरी नजर आ रही है और ऐसे वीडियो कश्मीर की शांति, अपनापन और लोगों की सोच को भी दिखाते हैं. कुल मिलाकर, यह छोटा-सा वीडियो यह सिखाता है कि कभी-कभी बड़े संदेश देने के लिए ऊंची आवाज नहीं, बल्कि मुस्कान और सही शब्द ही काफी होते हैं. Devang Vyas नाम के यूजर ने लिखा- जमीनी स्तर पर बदलाव देखकर अच्छा लगा.