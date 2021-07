गाड़ी पर लिखा था PRESS, अंदर निकली भेड़, तस्वीर हो रही है वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है. यह तस्वीर जम्मू-कश्मीर की बताई जा रही है. इस तस्वीर में एक टेम्पो पर प्रेस (Press) लिखा है और अंदर भेड़ है. प्रेस लिखी इस गाड़ी से भेड़ को कहीं ले जाया जा रहा है. गाड़ी पर प्रेस और अंदर भेड़ की तस्वीर वायरल हो रही है.

कश्मीरलाइफ की ओर से शेयर किया गया है. कश्मीरलाइफ ने अपने कैप्शन में लिखा, 'एक भेड़ को गाड़ी में ले जाने की यह तस्वीर है, जिस गाड़ी में भेड़ को ले जाया जा रहा है, उस पर PRESS लिखा, 15 जुलाई, 2021 को जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट पर सबसे अधिक बहस वाली तस्वीर है, फोटोग्राफर अभी तक गुमनाम है.'

हालांकि, अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि यह तस्वीर कहां की है, लेकिन PRESS वाली गाड़ी की बगल में खड़ी गाड़ी के नंबर प्लेट से लगता है कि यह गाड़ी जम्मू-कश्मीर की है. कुछ लोगों का मानना है कि अगले हफ्ते बकरीद है, जिसमें बकरे या भेड़ की कुर्बानी दी जाती है. बकरे और भेड़ की खरीदारी अभी से शुरू हो गई है.

A "back ride" for the sheep - #Bakrid

A not-so-gentle 'Press' back for the media https://t.co/gSDNez5bAf