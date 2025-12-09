स्किन टोन को लेकर वायरल हुआ था कपल... अब दूल्हा बोला- 'मेरी सरकारी नौकरी नहीं'

कहते हैं शादी की तस्वीरें यादों के लिए होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इस जोड़े की तस्वीरें ट्रोलिंग का निशाना बन गईं. दूल्हे ऋषभ राजपूत की शादी की फोटोज जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, कुछ लोगों ने बिना सोचे-समझे उन पर अभद्र और बॉडी-शेमिंग टिप्पणियां करनी शुरू कर दी. किसी की खुशियों पर ऐसे तंज कसना- सोशल मीडिया पर अब ये आम बात हो गई है.

लेकिन इस बार कहानी अलग थी. जहां ज्यादातर लोग ट्रोलिंग के डर से चुप हो जाते हैं, वहीं ऋषभ ने शांत, संयमित और बेहद गरिमापूर्ण तरीके से जवाब देकर सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने न तो गुस्सा दिखाया, न ही बदले में कोई बुरा शब्द कहा-बस इतनी सी बात कही कि प्यार में परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं, एक-दूसरे को सम्मान देना जरूरी है. बस… यहीं से कहानी पलट गई. चलिए जानते हैं क्या है मामला.

ट्रोल्स के जगह मिल रहा सम्मान

सोशल मीडिया पर जो लोग कुछ घंटे पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग उनकी तारीफ करने लगे. कमेंट सेक्शन में ट्रोल्स की जगह तारीफ और समर्थन ने ले ली. आज वही इंटरनेट जो किसी को पल में गिरा सकता है, ऋषभ की हिम्मत, उनकी पर्सनैलिटी और अपने रिश्ते के प्रति सम्मान की सराहना कर रहा है. यह पूरा मामला याद दिलाता है कि नफरत थोड़ी देर टिक सकती है, लेकिन प्यार और सम्मान हमेशा जीतते हैं.

जानें क्या है मामला?

मध्य प्रदेश के एक कपल ने 11 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली. लेकिन उनकी खुशियां कुछ समय बाद परेशानी में बदलने लगी, जब शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं और लोग दूल्हे के सांवले रंग को लेकर भद्दी टिप्पणियां करने लगे. दूल्हा ऋषभ राजपूत और दुल्हन सोनाली चौकसे कॉलेज के दिनों से एक-दूसरे को जानते हैं और इतने सालों से साथ हैं. लेकिन शादी की तस्वीरें आते ही कुछ लोगों ने ऋषभ के रंग पर टिप्पणी की, दुल्हन की पसंद पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि शायद दूल्हे के पास पैसा या सरकारी नौकरी होगी, इसलिए शादी हुई होगी.

'मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है'

इन कमेंट्स का जवाब देते हुए ऋषभ ने बहुत ही सादगी और सम्मान के साथ कहा- मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है. मैं अपने फैमिली बिजनेस में काम करता हूं. सोनाली ने मुझे तब प्यार किया था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था. कॉलेज से आज तक वो हर मुश्किल में मेरे साथ रही है. लोगों की निगेटिव बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे पता है कि मेरा रंग सांवला है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए मैं सबसे अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा हूं. उनका यह जवाब बताता है कि प्यार रंग, रूप या पैसे से नहीं चलता—सच्चे रिश्ते भरोसे और साथ पर टिके होते हैं.

लोगों ने शादी को लेकर जमकर किए कमेंट

बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में दूल्हा ऋषभ राजपूत ने बताया कि सोनाली का सपना था कि जब हमारी शादी तो हमारी शादी को पूरा शहर देखे. मेरी बहन ने शादी का एक वीडियो बनाया था. ये वीडियो 25 नवंबर को अपलोड किया गया था, एक-दो दिन के अंदर ये वीडियो काफी वायरल हो गया. मेरी मम्मी की दोस्त ने आकर बताया कि उनकी फ्रेंड के एक ग्रूप में मैं काफी वायरल हो रहा हूं और लोग जमकर ( मीम-जोक) बुरे कमेंट कर रहे हैं. जब मैंने देखा तो मुझे ये काफी बुरा लगा.

किसी को परिवार को ट्रोल करने का हक नहीं

मैंने सोचा कि ये मेरा खास मोमेंट है लोग इस तरह से ट्रॉल कर रहे हैं. हमने इस मोमेंट के लिए कई साल तक वेट किया था और जब मैंने लोगों का रिएक्शन देखा तो काफी सॉक्ड हो गया. इससे पहले आज तक किसी ने मुझे मेरे रंग को लेकर कुछ नहीं कहा था. आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगती. इसके साथ-साथ लोग ये भी कहने लगे कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं और सरकारी नौकरी है, या मैं किसी मंत्री का बेटा हूं और मेरे पांच-पांच पेट्रोल पंप है. किसी को भी हक नहीं है कि वे हमें या हमारे परिवार को ट्रॉल करे.

सोनाली ने बताया कि मुझे ये सुनकर काफी बुरा लगा कि लोग मुझे गोल्ड डीगर कह रहे हैं. जब लोग ऐसा कहते हैं तो काफी दिक्कत होती है, आप मेंटली परेशान होने लगते हैं. 2014 में हम पहली बार मिले थे, हम कॉलेज में थे. हमारी Zoology की क्लास एक साथ होती थी. एक साल बाद ऋषभ मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया. हम भारत में रहते हैं, भारत में हर जगह की जलवायु अलग-अलग होता है. उसके अनुसर हमारा स्कीन कलर चेंज होता है. तो लोग इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे.

लोग अपनी लड़की के लिए गोरा लड़का देखते हैं और वे लड़का अगर आपकी लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा है तो ऐसे गोरे लड़के का क्या फायदा. तो क्या हम सिर्फ स्कीन कलर को देखकर किसी को जज करेंगे कि ये बहुत अच्छा है और ये खराब है. इंडिया में 70 से 80 प्रतिशत लोग सांवले हैं तो क्या हम लोगों को जज करेंगे. लेकिन, ये हमारी गलती नहीं है. इंडिया में लोगों को लगता है कि गोरा लड़का सांवले लड़के से अच्छा होगा. क्या आपको देख कर लगता है किसी भी तरह कि हम खुश नहीं हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

एक्स यूजर दिव्या (@Divyadubeyy) ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "इस तरह की शादियों के पीछे असली वजह क्या है?" यह तस्वीर तेजी से वायरल हो गई और इसे 30 लाख से ज़्यादा बार देखा गया. इंस्टाग्राम और एक्स पर इस कपल को निगेटिव टिप्पणियों का सामना करना पड़ा.कई लोगों ने लिखा- बैंक बैलेंस मैटर करता है यह दर्शाता है कि शोनाली ने ऋषभ के पैसों के लिए शादी की थी. एक अन्य ट्रोल ने लिखा- दीदी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? कई अन्य लोगों ने दावा किया कि उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वह सरकारी नौकरी कर सकता था. राजपूत ने स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है.

कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद, इस जोड़े को लोगों से समर्थन भी मिला, जिन्होंने नकारात्मक टिप्पणी करने वालों की कड़ी आलोचना की.दुल्हन शोनाली ने कहा वे लॉन्ग डिसटेंस में रह रहे थे. अब वो दूरी खत्म हो गई. हमें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं. हम वायरल मूवमेंट को भी एन्जॉय कर रहे हैं. ऋषभ राजपूत ने कहा- मैंने इस पल का लगभग 11 वर्षों तक इंतजार किया था. उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने शोनाली को दुल्हन के रूप में देखा तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे.

