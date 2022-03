'9 मैसेज और 7 मिस्ड कॉल..' IAS ने मां को लेकर किया भावुक ट्वीट!

मां और बेटे का रिश्ता बेहद अनमोल होता है. एक आईएएस ऑफिसर (IAS Officer) ने ट्वीट के जरिए कुछ यही बताने की कोशिश की. आईएएस के ट्वीट पर यूजर्स ने रिएक्ट किया है. किसी ने इसे इमोशनल मैसेज बताया तो किसी ने कहा कि शायद ही कोई बेटा अपनी मां के साथ ऐसा करता हो. तो आइए जानते हैं क्या है आईएएस ऑफिसर ट्वीट...

दरअसल, IAS अवनीश शरण (Awanish Sharan) ने बीते दिन एक ट्वीट किया, जिसके कैप्शन में लिखा था- यह दुखदाई है. अपने ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक बुजुर्ग महिला नजर आ रही है. साथ ही उस तस्वीर में भावुक कर देना वाला मैसेज लिखा था.

आईएएस द्वारा शेयर की गई पोस्ट में एक मां और बेटे के बीच के संवाद को दिखाया गया है. एक बुजुर्ग महिला बेंच पर बैठी नजर आ रही है.

तस्वीर में लिखा है-

9 मैसेज और 7 मिस्ड कॉल.

बेटा- मैंने आपको (मां) बताया है कि जब मैं ऑफिस में रहूं तो कॉल कर डिस्टर्ब ना किया करें.

मां- मैं ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, क्योंकि तुम लंच बॉक्स भूल गए थे.

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

आईएएस ऑफिसर के ट्वीट पर सैकड़ों यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है. किसी यूजर ने इसे दिल छू लेने वाला बताया तो किसी ने भावुक पोस्ट कहा. एक यूजर ने लिखा- मैंने फिल्मों के अलावा ऐसे बच्चों को कभी नहीं देखा. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- असाधारण परिस्थिति. कुल मिलाकर आईएएस के इस पोस्ट पर मिलिजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.

ट्विटर बायो के मुताबिक, अवनीश शरण छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के IAS हैं. ट्विटर पर उनके 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं.

💔😭 sir I can't see any mother like this. It's hurts sir.