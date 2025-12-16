scorecardresearch
 
लिंक्डइन पर 'फुल-टाइम गर्लफ्रेंड' की वैकेंसी! गुरुग्राम के शख्स की पोस्ट पर 26 आवेदन

गुरुग्राम के एक व्यक्ति ने लिंक्डइन पर गर्लफ्रेंड के लिए नौकरी जैसा विज्ञापन पोस्ट किया, जो वायरल हो गया और अब तक 26 लोग इसमें आवेदन कर चुके हैं.

लिंक्डइन पर ‘फुल-टाइम गर्लफ्रेंड’ की जॉब पोस्ट डालने वाले गुरुग्राम के शख्स की पोस्ट वायरल हो गई. (Photo: LinkedIN)
गुरुग्राम के एक व्यक्ति ने लिंक्डइन पर गर्लफ्रेंड के लिए नौकरी जैसा विज्ञापन पोस्ट किया, जो वायरल हो गया और अब तक 26 लोग इसमें आवेदन कर चुके हैं.गुरुग्राम के एक शख्स ने लिंक्डइन पर ‘फुल-टाइम गर्लफ्रेंड’ की तलाश का पोस्ट डालकर सोशल मीडिया को चौंका दिया. देखने में यह पोस्ट किसी मजाक से कम नहीं थी, लेकिन हैरानी तब हुई जब पता चला कि इस पर 26 लोग आवेदन भी कर चुके हैं. यह पोस्ट बाद में रेडिट पर शेयर की गई, जहां लिंक्डइन के स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो गए.

बिल्कुल असली जॉब पोस्ट जैसा विज्ञापन
इस पोस्ट को बिल्कुल प्रोफेशनल नौकरी के विज्ञापन की तरह तैयार किया गया था. लोकेशन गुरुग्राम दिखाई गई थी, हाइब्रिड वर्क का ऑप्शन था, ‘ईज़ी अप्लाई’ बटन मौजूद था और जिम्मेदारियों की पूरी लिस्ट दी गई थी. पहली नजर में कोई भी इसे एक सामान्य कॉर्पोरेट जॉब समझ सकता था.

‘गर्लफ्रेंड’ की जिम्मेदारियां क्या थीं?
पोस्ट में लिखा था कि “गर्लफ्रेंड” की भूमिका में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना, खुलकर बातचीत करना, एक-दूसरे का साथ देना, सम्मान करना और साथ में समय व गतिविधियां साझा करना शामिल है. यानी रिश्ते में निभाई जाने वाली आम बातें, बस उन्हें कॉर्पोरेट स्टाइल की भाषा में पेश किया गया था.

योग्यता भी पूरी तरह कॉर्पोरेट अंदाज में
योग्यता के सेक्शन में भी मजेदार बातें लिखी थीं- अच्छी भावनात्मक समझ, सामने वाले की बात ध्यान से सुनने की आदत, सहानुभूति, जरूरत पड़ने पर समझौता करने की क्षमता, ईमानदारी और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर. साथ ही यह भी शर्त थी कि उम्मीदवार अपने और पार्टनर, दोनों के लक्ष्यों के बीच संतुलन बना सके.

क्यों वायरल हो गई ये पोस्ट?
यह पोस्ट इसलिए ज्यादा चर्चा में आई क्योंकि यह लिंक्डइन की असली जॉब लिस्टिंग की तरह ही बनाई गई थी. लोगों ने इसे मजाक और व्यंग्य के रूप में लिया और कहा कि आजकल नौकरी, शादी और डेटिंग—तीनों की सीमाएं आपस में घुलती जा रही हैं. कई यूजर्स का मानना है कि मजाक में लिखी गई यह पोस्ट असल में एक अच्छे और हेल्दी रिश्ते की पूरी चेकलिस्ट जैसी है, बस फर्क इतना है कि भाषा पूरी तरह कॉर्पोरेट है.

---- समाप्त ----
