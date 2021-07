पाकिस्तान में 7 लड़कियों के सर्जन बनने पर भड़के कट्टरपंथी, बोले- इन्हें मां-बहन ही रहने दो सर्जन ना बनाओ

डॉक्टर जावेद इकबाल पाकिस्तान के जाने-माने सर्जन हैं. उन्होंने एक ट्वीट में सात महिला स्टूडेंट्स की फोटो के साथ ट्वीट किया कि वे इन सभी को अपनी यूनिट में सर्जरी में ट्रेंनिंग दे रहे हैं. उनके इस ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कि वे महिलाओं को करप्ट (भ्रष्ट) कर रहे हैं.

डॉ. इकबाल ने अपनी 7 स्टूडेंट्स के साथ फोटो अपलोड करने के साथ लिखा था- “कौन कहता है कि सर्जरी लड़कियों के लिए नहीं है. ये सातों (सर्जन) हैं. मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे इन्हें ट्रेंड करने का मौका मिला.”

सोशल मीडिया पर अधिकतर यूजर्स ने डॉ. इकबाल के ट्वीट और फोटो के मकसद की तारीफ की और इसे और लड़कियों के लिए प्रेरणादायक बताया. लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जिन्होंने डॉ. इकबाल के ट्वीट को लेकर कहा कि महिलाओं को सर्जन नहीं बनना चाहिए.

Who says, surgery is not for girls. All seven of them are. I am humbled that I could train them in my unit pic.twitter.com/7ucEQ7bIfV