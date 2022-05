सेक्स चेंज कराकर लड़की से बनी लड़का, अब हो रहा पछतावा

जेंडर चेंज (जिसे सेक्स चेंज सर्जरी भी कहते हैं) कराने की कई कहानियां हाल के समय में सामने आई हैं. ऐसा आमतौर पर वे लोग कराते हैं जो पैदा एक जेंडर में होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव दूसरे जेंडर वालों की तरह होता है. लेकिन ब्रिटेन की एक युवती का कहना है कि उन्हें जेंडर चेंज कराने के बाद समस्याएं होने लगीं और उन्होंने दोबारा से महिला के रूप में जीने का का फैसला किया.

ब्रिटेन की 31 साल की सीनैड वाटसन का जन्म लड़की के रूप में हुआ. लेकिन 20 साल की उम्र में पहुंचने के बाद वह खुद को पुरुष मानने लगीं. फिर उन्होंने हार्मोन ट्रीटमेंट कराया और सर्जरी भी कराई. लेकिन 27 साल की होने पर उन्होंने Testosterone लेना बंद कर दिया और वापस महिला के तौर पर जीने की कोशिश करने लगीं.

सीनैड वाटसन का कहना है कि डॉक्टरों ने उनकी सही से काउंसिलिंग नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हुई. उन्होंने कहा कि टीनेज के दौरान उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था और इस घटना के प्रभाव के तौर पर उन्होंने जेंडर चेंज कराया था. उन्होंने कहा कि थेरेपिस्ट ने कभी भी उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया.

करीब 4 साल पहले 27 साल की उम्र में उन्‍हें अहसास हुआ कि उन्‍होंने लड़का बनकर एक बड़ी गलती कर डाली. 28 साल की उम्र में Detransitioning शुरू कर दिया.

सिनैड के अनुसार, इसकी शुरुआत गूगल सर्च से हुई. उन्‍होंने गूगल पर टाइप किया, 'I hate being a woman. What can I do?’ मतलब कि मैं खुद के महिला होने से नफरत करती हूं, मुझे क्‍या करना चाहिए?

इसके बाद साल 2014 में वह सैंडीफोर्ड ग्‍लास्‍गो जेंडर क्‍लीनिक पहुंचीं, यहां उनकी मामूली काउंसिलिंग हुई. उन्‍हें इलाज के लिए 12 महीनों की वेटिंग लिस्‍ट मिली.

सिनैड वाटसन ने अपना नाम बदलकर सीन कर लिया था

इसके बाद सिनैड को लगने लगा था कि उनकी सारी दिक्‍कतें दूर हो जाएंगी और वह एक पुरुष के रूप में जी सकेंगी. फिर 2015 में उनका इलाज शुरू हुआ. उन्‍होंने अपना नाम बदलकर सीन कर लिया, वह खुद को एक पुरुष के तौर पर जानने लगीं. सिनैड की Mastectomy (ब्रेस्‍ट टिश्‍यू को हटवाने वाली सर्जरी) भी की गई.

उन्‍हें टेस्टोस्टेरोन दिया गया. जिसके बाद उनकी आवाज में भारीपन आया और पुरुषों की तरह उनकी आवाज हो गई. 25वें जन्‍मदिन के करीब उनकी दाढ़ी के बाल आ गए, जिसे देखकर उनकी बहन एंड्रिया डर गईं. टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनका स्‍वभाव गुस्‍सैल, मूडी और आक्रामक हो गया.

फिर उन्‍होंने टेस्टोस्टेरोन लेना बंद कर दिया. लेकिन अब सिनैड का कहना है कि उनसे बड़ी गलती हो गई. उन्होंने डॉक्टरों पर सवाल उठाया है कि आखिर उन्हें ऐसा क्‍यों करने दिया गया?