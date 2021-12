काम के दौरान डांस कर रही थी महिला स्टाफ, तभी पहुंचा बॉस, जानें- VIRAL VIDEO का सच

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैफे में सफाई कर रही लड़की अचानक डांस (Girl Dance Video) करने लगती है. इस बात से बेखबर कि पीछे उसका बॉस कैफे में दाखिल हो चुका है, लड़की डांस जारी रखती है. लेकिन जैसे ही उसकी नजर बॉस पर पड़ती है, वो शर्मा जाती है. हालांकि, इस वीडियो को अलग-अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

वायरल वीडियो में एक कैफे वर्कर को सफाई छोड़ डांस करते हुए दिखाया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक लड़की हाथ में झाड़ू लेकर कैफे के अंदर सफाई कर रही है. तभी वह अचानक झाड़ू को नीचे गिरा देती है और धमाकेदार डांस शुरू कर देती है.

आप भी देखिए वीडियो-

Customer caught walked in on staff dancing while cleaning.. pic.twitter.com/UO6zvx5l6I