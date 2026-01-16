scorecardresearch
 
क्यों 4 लाख रुपये में बिक रहा है आधे मीटर का ये तार? इस वजह से बढ़ गई डिमांड

आधे मीटर से भी छोटा मेटल का पतला सा तार करीबन 4 लाख रुपये में बिकने वाला है. दरअसल, ये कोई आम तार नहीं, किसी जमाने में युवा दिल की धड़कन रहे एक पॉपस्टार के गिटार से टूटा हुआ है, जो अब नीलाम होने वाला है.

एक गिटार के टूटे तार की होगी नीलामी (Photo - Pixabay)
लोग अपने चहेते स्टार, सिंगर और आर्टिस्ट की छोटी सी छोटी चीजों को ऐसे संभालकर रखते हैं, जैसे वो लाखों की हो. हालांकि, बीटल्स और जॉर्ज हैरिसन जैसे पॉप स्टार के फैन्स के लिए उनसे जुड़ी कोई भी छोटी चीज लाखों से भी ज्यादा कीमती होती है. मतलब उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है. ऐसे ही एक फैन अपने फेवरेट स्टार की गिटार के एक टूटे तार को नीलाम करने वाली हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीटल्स के दुर्लभ ऑटोग्राफ और जॉर्ज हैरिसन के टूटे हुए गिटार के तार लाखों रुपये में बिकने वाले हैं. जॉर्ज हैरिसन के टूटे हुए गिटार के तार और 1963 में एक किशोर प्रशंसक द्वारा प्राप्त बीटल्स के ऑटोग्राफ का एक दुर्लभ सेट नीलामी में 5,352 डॉलर से अधिक में बिक सकता है.

फैब फोर ने 7 अप्रैल, 1963 को एक कॉन्सर्ट के बाद 15 साल की एलिजाबेथ साल्ट को अपना ऑटोग्राफ उनकी बांह पर दिया था. एलिजाबेथ, तब जिनका नाम एलिजाबेथ मैकब्रिएर्टी था, को पोर्ट्समाउथ के साउथसी स्थित सेवॉय बॉलरूम में कॉन्सर्ट के बाद अपने स्टार से  मिलने का मौका मिला.

जब मिला गिटार का टूटा तार
इसी एलिजाबेथ के साथ एक और घटना हुई. जब एक परफर्मेंस के दौरान, जॉर्ज हैरिसन के गिटार का तार टूट गया और तुरंत एलिजाबेथ ने उसे एक यादगार वस्तु के रूप में मंच से उठा लिया. एलिजाबेथ ने कहा कि जब उसके पिता ने उसे अपनी बांह से ऑटोग्राफ धोने के लिए कहा तो उनका दिल टूट गया था - लेकिन सौभाग्य से उसके पास अभी भी उसकी ऑटोग्राफ बुक थी.

इस एल्बम में रोलिंग स्टोन्स, क्लिफ रिचर्ड, एडम फेथ, डेल शैनन, बॉबी वी और बिली फ्यूरी सहित अन्य सितारों के ऑटोग्राफ भी शामिल हैं. इस बुक ने ब्रिटिश इतिहास में पॉप कल्चर के सबसे रोमांचक दौरों में से एक को देखा है, अब नीलामी में हजारों डॉलर में बिकने के लिए तैयार है. स्टैफोर्डशायर के लिचफील्ड स्थित रिचर्ड विंटरटन ऑक्शनियर्स में 2 फरवरी को इसकी नीलामी होने पर यह 4,014 डॉलर से लेकर 5,352 डॉलर के बीच बिक सकता है.

उस समय, 'लव मी डू' के रिलीज के बाद बीटल्मेनिया की शुरुआत ही हो रही थी और एलिजाबेथ ने अपने नायकों को कई बार देखा. लिचफील्ड की रहने वाली एलिजाबेथ, जिनकी उम्र अब 79 साल है, ने कहा कि मुझे याद है कि मैं अपनी उस दोस्त के साथ गई थी, जिसने 1962 के अंत में 'लव मी डू' खरीदा था.

हम मंच के चारों ओर बैठे थे जब जॉर्ज हैरिसन के गिटार का तार टूट गया और मैंने उसे उठा लिया.उसके बाद वे एक कमरे में गए और हम सब भी उसमें घुस गए. तभी मुझे अपने बाएं हाथ पर उनके ऑटोग्राफ मिले. उस वक्त  मैंने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा और उन्होंने कर दिए. मैं तब स्कूल में थी और अगले दिन अपने सभी दोस्तों को दिखाना चाहती था, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मेरे पिताजी ने कहा, तुम्हारे खून में इंक का जहर चला जाएगा. मुझे इसे तुरंत धोने के लिए कहा. इससे मेरा दिल टूट गया. 

1963 में मिला था ऑटोग्राफ
एलिजाबेथ, जो उस समय नॉर्थ एंड, पोर्ट्समाउथ की रहने वाली थीं. उनके दोस्तों ने 30 मार्च, 1963 को पोर्ट्समाउथ के गिल्डहॉल में ग्रुप को पहले ही देख लिया था और ब्राइटन, बॉर्नमाउथ और साउथेम्प्टन सहित पूरे दक्षिणी तट पर जितने हो सके उतने शो में जाना जारी रखा.एलिजाबेथ ने आगे कहा कि हम फैन क्लब के मीट-एंड-ग्रीट कार्यक्रम के लिए लंदन गए थे. यह काफी अजीब था, मुझे याद है कि जॉन लेनन के दांत बिल्कुल खूबसूरत थे. लेकिन आपको वहां ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं थी. उन सभी ने हमसे हाथ मिलाया और हमें आगे जाने के लिए कहा गया.

एक और याद पोर्ट्समाउथ गिल्डहॉल में एक और कॉन्सर्ट के लिए रात भर कतार में खड़े रहने की है, जब एलिजाबेथ की चचेरी बहन मैरी ने लड़कियों के लिए कतार में जगह बचाने पर सहमति जताई ताकि बाकी लोग संडे नाइट एट द लंदन पैलेडियम पर द बीटल्स का टीवी प्रदर्शन देख सकें

परफॉर्मेंस के दौरान जब जॉर्ज हैरिसन के गिटार का तार टूट गया और उसे उठाने वाली एलिजाबेथ अब चार बच्चों की दादी बन चुकीं हैं. वो पहले एक कानूनी सचिव थीं. वह आज भी बीटल्स की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं. उनके एल्बम में जॉर्ज हैरिसन के साइन के साथ-साथ रिंगो स्टार और पॉल मैककार्टनी के ऑटोग्राफ भी एक अलग पन्ने पर मौजूद हैं.

इसके अलावा, रोलिंग स्टोन्स के सभी हस्ताक्षरों का एक पूरा सेट भी मौजूद है. इसमें ब्रायन जोन्स के सिग्नेचर भी शामिल हैं, जो एलिजाबेथ ने पोर्ट्समाउथ के सेवॉय बॉलरूम में बैंड का कॉन्सर्ट देखने जाने पर हासिल किया था. इस बुक में 1960 के दशक के अन्य सितारों में क्लिफ रिचर्ड की ऑटोग्राफ के साथ तस्वीर भी शामिल हैं.इसके अलावा एडम फेथ, डेल शैनन, बॉबी वी, टोनी ऑरलैंडो, डियोन, बिली फ्यूरी, मार्टी वाइल्ड, मार्क विंटर, ईडन केन और शेन फेंटन के अलग से ऑटोग्राफ शामिल हैं.

रिचर्ड विंटरटन ऑक्शनियर्स के एपफेमेरा वैल्यूअर रॉब फ्रेंच ने कहा कि यह 1960 के दशक की सबसे बेहतरीन ऑटोग्राफ बुक में से एक है जिसे सूचीबद्ध करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है. इस किताब को इतना खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें द बीटल्स और द रोलिंग स्टोन्स के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, साथ ही 1960 के दशक के पॉप संगीत के कुछ सबसे बड़े नामों के भी हस्ताक्षर हैं.
 

---- समाप्त ----
