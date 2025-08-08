चर्चा में है ब्रेस्ट मिल्क वाली आईसक्रीम, जो अमेरिका में धड़ल्ले से बिक रही है!

आपने मार्केट में कई प्रकार के फ्लेवर वाली आइसक्रीम देखी-सुनी होगी. मार्केट में वनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम जैसे कई फ्लेवर मिल जाते है लेकिन ये आइसक्रीम का फ्लेवर आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है. यहां बात हो रही है ब्रेस्ट मिल्क के टेस्ट वाली आइसक्रीम की. अमेरिका में एक ऐसी आइसक्रीम लॉन्च की गई है, इंटरनेट पर काफी चर्चा हो रही है.

जानें कौन-सी है ये कंपनी

ब्रेस्ट मिल्क के स्वाद वाली आइसक्रीम लॉन्च करने के बाद से इसकी काफी चर्चा हो रही है. यह कॉलेबरेशन फ्रिडा और न्यूयॉर्क आधारित ऑडफेलोज़ आइसक्रीम की कंपनी के बीच हुआ है. लॉन्चिंग के बाद से ही ये आइसक्रीम चर्चा का विषय बनी हुई है.

क्या सच में बनी है आइसक्रीम ब्रेस्ट मिल्क से?

यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आइसक्रीम में इंसान के ब्रेस्ट मिल्क का फ्लेवर मिलाया गया है, इसमें सच में ब्रेस्ट मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है.

कंपनी का कहना है कि इसमें केवल ब्रेस्ट मिल्क का स्वाद डालने के लिए फ्लेवर मिलाया गया है, लेकिन इसमें सच में ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलाया गया है.

जानिए कौन-सी चीजों से मिलकर बनी है ये आइसक्रीम?

फ्रीडा के स्टेटमेंट के अनुसार ब्रेस्ट मिल्क के फ्लेवर के लिए इसमें मिल्क, हेवी मिल्क, स्किम्ड मिल्क पाउडर, शुगर, डेक्सट्रोज, एग योल्क्स, इनवर्ट शुगर, ग्वार गम, सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवरिंग, हनी सिरप, लिपोसोमल बोवाइन कोलोस्ट्रम, येलो फूड कलरिंग, 0.1% प्रोपाइल पैराबेन और एफडी एंड सी रेड 40 सामग्री मिलाई गई है.

---- समाप्त ----