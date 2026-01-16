ट्रैफिक के बीच भटक रहे थे 2 मासूम, शख्स ने ऐसे बचाई जान... देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें इसमें दो बच्चे एक व्यस्त सड़क पर टहलते दिखाई दे रहे हैं. तभी एक शख्स दौड़ता हुआ ट्रैफिक के बीच घुस जाता है और दोनों बच्चों के गोद में उठाकर खतरे से दूर कर देता है.
यह घटना फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी की बताई जा रही है. जॉन ब्रिटिंगहैम नाम के शख्स ने गाड़ी चलाते समय हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच दो छोटी बच्चियों को खड़े देखा. इसके बाद उसने बहादुरी दिखाते हुए गाड़ी रोककर नीचे उतरा और ट्रैफिक के बीच से दोनों बच्चों को उठाकर बाहर कर दिया.
फॉक्स न्यूज के मुताबिक, इस कारनामें से अमेरिका के फ्लोरिडा में एक संभावित दुखद दुर्घटना बाल-बाल टल गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर भटक गए दो छोटे बच्चों को बचाने के लिए जॉन सड़क पर बिना कुछ देखे दौड़ पड़ा.
वायरल हो रहा इस घटना का वीडियो
उस पल का फुटेज, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें ब्रिंटिंगहैम को बच्चों की ओर दौड़ते हुए और आने वाले वाहनों को धीमा करने के लिए अपनी हाथ से इशारा करते हुए स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है.इस घटना के बारे में बात करते हुए ब्रिटिंगहैम ने WESH-TV को बताया कि मैं यह सोचकर बहुत डर गया थी कि उनके साथ क्या हो सकता था. अगर बच्चों को मेरे सामने कुछ हो जाता तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता.
जब तक वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक एक बच्चा सड़क के बीचोंबीच आ चुका था. ब्रिटिंगहैम ने तुरंत दोनों बच्चों को उठाया और कुछ ही सेकंड में उन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चला गया. ब्रिटिंगहैम के अनुसार, बच्चे लगभग दो साल या उससे कम उम्र के थे.
इसके बाद ब्रिटिंगहैम ने आस-पास के घरों की जांच शुरू की ताकि पता चल सके कि वे कहां से आए होंगे. अंततः उन्हें पास में ही एक प्रॉपर्टी मिली. घर के अंदर, उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग दंपति और एक युवती से हुई, जिन्हें शायद इस बात का पता ही नहीं था कि उनके बच्चे बाहर चले गए थे. ब्रिटिंगहैम के अनुसार, जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो वे न केवल स्तब्ध थे बल्कि उन्हें खेद भी हुआ.