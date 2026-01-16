scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रैफिक के बीच भटक रहे थे 2 मासूम, शख्स ने ऐसे बचाई जान... देखें Video

एक व्यक्ति सड़क पर भटक रहे दो बच्चे को बचाने के लिए ट्रैफिक में कूद पड़ा. उस वक्त सड़क पर गाड़ियां तेज रफ्तार से जा रही थीं. इस घटना का वीडिो तेजी से वायरल हो रहा है. बहादुरी दिखाते हुए बच्चे को बचा ले गया.

Advertisement
X
व्यस्त सड़क पर भटक रहे दो मासूम को बचाने दौड़ा शख्स (Photo - X/@CollinRugg)
व्यस्त सड़क पर भटक रहे दो मासूम को बचाने दौड़ा शख्स (Photo - X/@CollinRugg)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें इसमें दो बच्चे एक व्यस्त सड़क पर टहलते दिखाई दे रहे हैं. तभी एक शख्स दौड़ता हुआ ट्रैफिक के बीच घुस जाता है और दोनों बच्चों के गोद में उठाकर खतरे से दूर कर देता है. 

यह घटना फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी की बताई जा रही है. जॉन ब्रिटिंगहैम नाम के शख्स ने गाड़ी चलाते समय हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच दो छोटी बच्चियों को खड़े देखा. इसके बाद उसने बहादुरी दिखाते हुए गाड़ी रोककर नीचे उतरा और ट्रैफिक के बीच से दोनों बच्चों को उठाकर बाहर कर दिया. 

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, इस कारनामें से अमेरिका के फ्लोरिडा में एक संभावित दुखद दुर्घटना बाल-बाल टल गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर भटक गए दो छोटे बच्चों को बचाने के लिए जॉन सड़क पर बिना कुछ देखे दौड़ पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

Woman swallows raw fish gallbladder
सिरदर्द से चाहिए था छुटकारा... मछली का गॉलब्लैडर कच्चा चबा गई महिला!
Man stays in London's ‘smallest hotel’ and is stunned by the price
व्लॉगर ने दिखाया लंदन का सबसे छोटा होटल रूम! लोग बोले-देखने से ही घुटन होने लगी
George Harrison guitar string auction
क्यों 4 लाख रुपये में बिक रहा है आधे मीटर का ये तार? इस वजह से बढ़ गई डिमांड
bsf-soldier-sings-sandese-aate-hai-video-goes-viral
BSF जवान ने दिल से गाया ‘संदेशे आते हैं’, वीडियो वायरल… लोग बोले– इस सॉन्ग का असली हकदार
groom-entry-goes-viral-on-fa9la-song-from-dhurandhar-wedding
शादी के मंडप पर दूल्हे ने 'रहमान डकैत' वाले स्टेप से की एंट्री, बारातियों ने ऐसे दिया साथ

वायरल हो रहा इस घटना का वीडियो
उस पल का फुटेज, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें ब्रिंटिंगहैम को बच्चों की ओर दौड़ते हुए और आने वाले वाहनों को धीमा करने के लिए अपनी हाथ से इशारा करते हुए स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है.इस घटना के बारे में बात करते हुए ब्रिटिंगहैम ने WESH-TV को बताया कि मैं यह सोचकर बहुत डर गया थी कि उनके साथ क्या हो सकता था. अगर बच्चों को मेरे सामने कुछ हो जाता तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता.

Advertisement

जब तक वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक एक बच्चा सड़क के बीचोंबीच आ चुका था. ब्रिटिंगहैम ने तुरंत दोनों बच्चों को उठाया और कुछ ही सेकंड में उन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चला गया. ब्रिटिंगहैम के अनुसार, बच्चे लगभग दो साल या उससे कम उम्र के थे.

इसके बाद ब्रिटिंगहैम ने आस-पास के घरों की जांच शुरू की ताकि पता चल सके कि वे कहां से आए होंगे. अंततः उन्हें पास में ही एक प्रॉपर्टी मिली. घर के अंदर, उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग दंपति और एक युवती से हुई, जिन्हें शायद इस बात का पता ही नहीं था कि उनके बच्चे बाहर चले गए थे. ब्रिटिंगहैम के अनुसार, जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो वे न केवल स्तब्ध थे बल्कि उन्हें खेद भी हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement