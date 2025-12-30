धरती पर सबसे पहले यहां होगा नए साल का स्वागत... भारत में इतनी देर बाद मनेगा जश्न

नए साल के स्वागत के लिए पूरी दुनिया बेताब है. शहर से लेकर गांव तक हर जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर तैयारियां चल रही है. 31 दिसंबर की मध्यरात्रि के बाद लोग नववर्ष के आगमन का जश्न मनाएंगे, लेकिन ये जश्न जगह के हिसाब से अलग-अलग समय होगा.
जब हमलोग भारत में न्यू ईयर का वेलकम कर रहे होंगे, उससे 9-10 घंटे धरती पर पहले कहीं नया साल आ चुका होगा. यहां तक की हमारे पड़ोसी देश भी 15-20 मिनट पहले जश्न मना चुके होंगे या कुछ देर बाद मनाएंगे. ऐसे में जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कहां के लोग नए सालका स्वागत करते हैं.
धरती पर सबसे पहले यहां आता है नया साल
धरती पर वो जगह जहां सबसे पहले नया साल आता है, यानी सबसे पहले सुबह होती है, उसका नाम किरिबाती द्वीप समूह है. दुनिया में सबसे पहले सूरज किरिबाती द्वीप समूह पर उगता है. यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है.
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल डेट लाइन पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है. इसकी वजह पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा से जुड़ी हुई है. पृथ्वी का घूमते समय जितना भाग सूरज के सामने पहले आता है, वहां पर सूरज उगता हुआ दिखता है. इसी से हमारा टाइम जोन भी तय होता है.
किरिबाती के बाद समोआ और टोंगा द्वीप देशों पर नए साल का स्वागत सबसे पहले होता है.अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के अनुसार इन द्वीप देशों के बाद न्यूजीलैंड पर न्यू ईयर का आगमन होता है. फिर रूस, फिजी, जापान, साउथ कोरिया, चीन, फिलीपींस में नया साल आता है.
भारत में 8 या 9 घंटे बाद मनाया जाएगा जश्न
किरिबाती में नए साल के आगमन के करीब 9 घंटे बाद भारत में न्यू ईयर का जश्न मनाया जाता है. किरिबाती में जब 31 दिसंबर की रात 12 बजे को घड़ी की सूई पार कर 1 जनवरी 2026 में पहुंचेगी, तब भारत में 31 दिसंबर की शाम 3.30 बज रहे होंगे. इसी तरह इंग्लैंड में 31 दिसंबर की सुबह 10 बजे होंगे,अमेरिका के न्यूयॉर्क में 31 दिसंबर को सुबह के 5 बज रहे होंगे और अमेरिका के ही होनोलूलू में 30 दिसंबर रात 12 बजे पर घड़ी की सूई होंगी. यानी जब किरिबाती और होनोलूलू के बीच ठीक 24 घंटे का अंतर होता है.
कब कहां होगा नया साल? (भारतीय समयानुसार)
किरिबाती दोपहर 3:30 बजे
न्यूज़ीलैंड शाम 4:30 बजे
फिजी शाम 5:30 बजे
ऑस्ट्रेलिया शाम 6:30 बजे
जापान रात 8:30 बजे
चीन रात 9:30 बजे
थाईलैंड रात 10:30 बजे
बांग्लादेश रात 11:30 बजे
नेपाल रात 11:45 बजे
भारत, श्रीलंका रात 12:00 बजे
पृथ्वी पर 24 टाइम जोन में प्रत्येक में अलग-अलग समय पर नया साल आता है. इसी के अनुसार जिस टाइम जोन में जो देश या जिस देश का हिस्सा आता है. वहां उतनी ही देरी से और उतनी जल्दी नए साल का सूर्य उगता है.