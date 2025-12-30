scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धरती पर सबसे पहले यहां होगा नए साल का स्वागत... भारत में इतनी देर बाद मनेगा जश्न

हमलोग जब भारत में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं. तब दुनिया के किसी कोने में नए साल का आगमन हो चुका होता है. ऐसे में जानते हैं धरती पर सबसे पहले नया साल कहां मनाया जाता है.

Advertisement
X
दुनिया के इस कोने में सबसे पहले आता है नया साल (Photo - Pexels)
दुनिया के इस कोने में सबसे पहले आता है नया साल (Photo - Pexels)

नए साल के स्वागत के लिए पूरी दुनिया बेताब है. शहर से लेकर गांव तक हर जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर तैयारियां चल रही है. 31 दिसंबर की मध्यरात्रि के बाद लोग नववर्ष के आगमन का जश्न मनाएंगे, लेकिन ये जश्न जगह के हिसाब से अलग-अलग समय होगा. 

जब हमलोग भारत में न्यू ईयर का वेलकम कर रहे होंगे, उससे 9-10 घंटे धरती पर पहले कहीं नया साल आ चुका होगा. यहां तक की हमारे पड़ोसी देश भी 15-20 मिनट पहले जश्न मना चुके होंगे या कुछ देर बाद मनाएंगे. ऐसे में जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कहां के लोग नए सालका स्वागत करते हैं. 

धरती पर सबसे पहले यहां आता है नया साल
धरती पर वो जगह जहां सबसे पहले नया साल आता है, यानी सबसे पहले सुबह होती है, उसका नाम किरिबाती द्वीप समूह है. दुनिया में सबसे पहले सूरज किरिबाती द्वीप समूह पर उगता है. यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है.

सम्बंधित ख़बरें

गुरुग्राम के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सुमित बेहाल ने X पर दावा किया कि भारत में 5 करोड़ रुपये के साथ आराम से रिटायर नहीं हुआ जा सकता. ( Photo: Pixabay)
'क्या भारत में 5 करोड़ रुपये में रिटायरमेंट मुमकिन नहीं?' एक पोस्ट से छिड़ी बहस
अवीवा के इंस्टाग्राम पर 10 हजार से ज्यादा फॉलोवर है. ( Photo: Instagram/@ avivabaig)
हजारों में बिकती है एक फोटो... कौन हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की फोटोग्राफर मंगेतर अवीवा बेग?
माघ मेले में दातुन बेचने आई बासमती नाम की सादगी भरी लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ( Photo:travel.with.satyam)
अब माघ मेले में वायरल हुई एक और 'मोनालिसा'! खूबसूरत आंखों के लोग हो रहे दीवाने
भारत की तारीफ करते हुए कहा- भारत के पास ही सब कुछ है.
भारत छोड़ते वक्त अमेरिकी व्लॉगर भावुक, कहा- सिर्फ 8 घंटे बाकी, मुझे आधार कार्ड चाहिए
Business class theft on flight
बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था शख्स, फिर चुराने लगा ये चीज... हुई जेल!

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल डेट लाइन पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है. इसकी वजह पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा से जुड़ी हुई है. पृथ्वी का घूमते समय जितना भाग सूरज के सामने पहले आता है, वहां पर सूरज उगता हुआ दिखता है. इसी से हमारा टाइम जोन भी तय होता है. 

Advertisement

किरिबाती के बाद समोआ  और टोंगा द्वीप देशों पर नए साल का स्वागत सबसे पहले होता है.अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के अनुसार इन द्वीप देशों के बाद न्यूजीलैंड पर न्यू ईयर का आगमन होता है. फिर रूस, फिजी, जापान, साउथ कोरिया, चीन, फिलीपींस में नया साल आता है. 

भारत में 8 या 9 घंटे बाद मनाया जाएगा जश्न
किरिबाती में नए साल के आगमन के करीब 9 घंटे बाद भारत में न्यू ईयर का जश्न मनाया जाता है. किरिबाती में जब 31 दिसंबर की रात 12 बजे को घड़ी की सूई पार कर 1 जनवरी 2026 में पहुंचेगी, तब भारत में 31 दिसंबर की शाम 3.30 बज रहे होंगे. इसी तरह  इंग्लैंड में 31 दिसंबर की सुबह 10 बजे होंगे,अमेरिका के न्यूयॉर्क में 31 दिसंबर को सुबह के 5 बज रहे होंगे और अमेरिका के ही होनोलूलू में 30 दिसंबर रात 12 बजे पर घड़ी की सूई होंगी. यानी जब किरिबाती और होनोलूलू के बीच ठीक 24 घंटे का अंतर होता है. 

कब कहां होगा नया साल? (भारतीय समयानुसार)

किरिबाती दोपहर 3:30 बजे
न्यूज़ीलैंड शाम 4:30 बजे
फिजी शाम 5:30 बजे 
ऑस्ट्रेलिया शाम 6:30 बजे 
जापान रात 8:30 बजे
चीन रात 9:30 बजे 
थाईलैंड रात 10:30 बजे 
बांग्लादेश रात 11:30 बजे
नेपाल रात 11:45 बजे
भारत, श्रीलंका रात 12:00 बजे

Advertisement

पृथ्वी पर 24 टाइम जोन में प्रत्येक में अलग-अलग समय पर नया साल आता है. इसी के अनुसार जिस टाइम जोन में जो देश या जिस देश का हिस्सा आता है. वहां उतनी ही देरी से और उतनी जल्दी नए साल का सूर्य उगता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement