यात्री ने First AC का रिस्की दरवाजा दिखाया, वीडियो वायरल... RCF हरकत में आया

सोशल मीडिया पर फर्स्ट AC कोच का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिखाई देता है कि जैसे ही यात्री केबिन का दरवाजा खोलता है, सामने की ओर एक खुला गेट सीधे बाहर की तरफ जाता है. इस खतरे को देखकर कई लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि जरा-सी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है.

यह वीडियो 24 जनवरी 2026 को X यूज़र @azizkavish ने पोस्ट किया था
एक ट्रैवल व्लॉगर दीपक वेदी के वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर चर्चा में है. फर्स्ट AC कोच में शूट किया गया यह क्लिप X पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दीपक कोच का दरवाजा खोलते हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने सीधे बाहर की ओर खुला गेट दिखाई देता है. यह देखकर लोग हैरान रह गए.

व्लॉगर ने बताया कि यह स्थिति बेहद खतरनाक है. अगर कोई यात्री गलती से हल्का-सा धक्का खा जाए या दरवाजा खोलते समय संतुलन बिगड़ जाए, तो वह सीधे ट्रेन से नीचे गिर सकता है. उनके मुताबिक यह डिजाइन किसी भी वक्त गंभीर हादसे की वजह बन सकता है.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई. कई लोगों ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरा बताया, जबकि कुछ यूज़र्स का कहना है कि फर्स्ट AC में ऐसे दरवाज़े दोनों तरफ खुलते हैं और यह सामान्य डिजाइन है. बढ़ते विवाद के बीच भारतीय रेलवे ने भी इस वायरल क्लिप पर प्रतिक्रिया दी है और मामले की पूरी जानकारी मांगी है.

यह वीडियो 24 जनवरी 2026 को X यूज़र @azizkavish ने पोस्ट किया था.इस पोस्ट पर रेल कोच फैक्ट्री (RCF), कपूरथला ने बेहद तेजी से कार्रवाई की. वीडियो पोस्ट होने के 1-2 दिन के भीतर ही RCF ने अपने आधिकारिक X हैंडल @KapurthalaRcf से जवाब देते हुए लिखा कि हमने डिजाइन की इस समस्या को नोट कर लिया है. इसे ठीक करने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और मौजूदा तथा नए बनने वाले सभी कोचों में यह बदलाव तुरंत लागू किया जाएगा.
 

क्यों वायरल हुआ ये वीडियो

अक्सर रात के सफर में या नींद के दौरान यात्री दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाते. ऐसे में दो दरवाजे बिल्कुल आमने-सामने होने से गलत कदम उठने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि यह डिजाइन किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता था.

