बस कैमरा लगाकर छोड़ा, फिर अपलोड कर दिया... इस वीडियो से हुई 10 करोड़ की कमाई!

अक्सर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स अलग अलग तरीकों से अपने वीडियो की रीच बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अच्छा मुनाफा हो सके. लेकिन, इन दिनों एक वीडियो की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें सिर्फ आग का वीडियो है. खास बात ये है कि आग का वीडियो एक जगह कैमरा रखकर बना दिया गया है, जिसमें मल्टीपल एंगल और मल्टीपल जगह का शूट नहीं है. अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वीडियो से चैनल को करीब 10 करोड़ रुपये (1.24 मिलियन डॉलर) की कमाई हुई है. ऐसे में जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है और वीडियो को कितने व्यूज मिले हैं...

क्या है इस वीडियो की कहानी...

दरअसल, आज जिस वीडियो की बात की जा रही है, इस वीडियो को 9 साल पहले अपलोड किया गया था. इसमें Hearth का वीडियो शेयर किया गया है. Hearth घर के कोने की वो जगह होती है, जहां आग जलाई जाती है. ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा और इसे चिमनी भी कहा जा सकता है. वीडियो में दिख रहा है कि Hearth में आग लग रही है और उसे कैमरे को एक जगह रखकर रिकॉर्ड किया गया है. खास बात ये है कि वीडियो एचडी क्वालिटी में है और आग में लकड़ियों के जलने, चटकने की आवाज भी आ रही है. ये वीडियो काफी सुकून देने वाला है.

ये वीडियो करीब 10 घंटे का है. अभी तक इस वीडियो को 157 मिलियन बार देखा चुका है और Fireplace 10 Hours नाम के चैनल की ओर से शेयर किया गया है. इस चैनल के 1 लाख 17 हजार सब्सक्राइबर हैं. वीडियो की काफी चर्चा हो रही है. अब बात करते हैं इससे होने वाली कमाई की.

कितनी हुई है कमाई?

Dexerto की एक रिपोर्ट के अनुसार, चैनल को इस वीडियो से 1 मिलियन डॉलर का रेवेन्यु मिल गया है. कथित तौर पर पिछले 9 सालों में एक वीडियो से 1.24 मिलियन डॉलर यानी करीब 10 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि वीडियो का मॉनेटाइजेशन ही नहीं हुआ है, ऐसे में इससे कमाई नहीं हुई है. वहीं, कई एक्सपर्ट इतनी कमाई होने का दावा कर रहे हैं.

क्यों पसंद किए जाते हैं ऐसे वीडियो?

दरअसल, इस तरह के वीडियो सुकून देने वाले वीडियो माने जाते हैं, जिन्हें लोग ज्यादा सुनना या देखना पसंद करते हैं. साथ ही इसे लंबे समय तक चलाकर रखते हैं. जैसे खिड़की पर बारिश की आवाज आदि वीडियो भी ऐसे ही होते हैं.



