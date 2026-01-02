विंडो से आधी लटकी लड़कियां, तेज स्पीड में कारें... फरीदाबाद में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल

नए साल के जश्न के साथ ही सोशल मीडिया पर काफी ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पार्टी और मस्ती के नाम पर लोगों नियम कानून तोड़ते और खुद की जान को जोखिम में डालते दिखाई दे रहे हैं. चाहे बात आतिशबाजी की हो या फिर बाइक राइडिंग और कार ड्राइविंग की.

ग्रेटर फरीदाबाद का ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें हाईवे पर कुछ एसयूवी में सवार लड़कियां विंडो से आधा लटककर खतरनाक तरीके से स्टंट करती दिखाई दे रहीं हैं. वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है, सभी सभी गाड़ियां आपस में रेस लगा रही हो.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसके साथ एक पोस्ट भी लिखा गया कि ग्रेटर फरीदाबाद, हरियाणा में सड़क पर दौड़ रही कारों की खिड़कियों से आधा बाहर निकलकर लड़कियों ने यातायात नियम को तोड़ा. इसके साथ ही फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा पुलिस को टैग किया गया है.

विंडो से आधी लटकी दिखी लड़कियां

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सभी गाड़ियां जिन पर सवार लड़कियां विंडो से लटककर स्टंट कर रही हैं, एक व्यस्त सड़क पर चल रही हैं. इन लोगों की ऐसी हरकत से आसपास से गुजर रही दूसरी गाड़ियों के लिए भी इन्होंने खतरा पैदा कर दिया. ट्रैफिक नियमों को तार-तार करने और अपने व दूसरों की जान को जोखिम में डालने के लिए इस स्टंट की काफी आलोचना हो रही है.

इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है. वहीं लोगों ने इस पर भर-भरकर कमेंट किए हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा है - कार में सनरूफ का इन्वेंट करने वाले ये देखकर शर्मिंदा होंगे. एक शख्स ने लिखा है ये लड़कियां विजिबिलटी टेस्ट कर रही हैं. क्योंकि कार के अंदर से पता नहीं चलता कि कितना फॉग या पल्यूशन है. एक ने लिखा है सनरूप फीचर इंडिया में बहुत जल्द बैन हो जाएगा.

नोट- सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर खबर बनाई गई है. aajtak.in इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

