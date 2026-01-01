खुद को अवतार बताने वाला Eboh Noah गिरफ्तार, दुनिया के अंत की भविष्यवाणी से चर्चा में है

खुद को अवतार बताकर प्रलय वाली बारिश की भविष्यवाणी करने वाला Eboh Noah गिरफ्तार हो गया है. अब हाथों में लगी हथकड़ी वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसने पहले क्रिसमस के दिन प्रलय की भविष्यवाणी की थी, फिर नाटकीय तरीके से कहा कि गॉड ने प्रलय को टाल दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे दावे किए थे. पहली बार वह चर्चा में वो तब आया था, जब अगस्त 2025 को उसने बाइबल में वर्णित नोआ की आर्क की तरह नाव बनाते हुए अपनी वीडियो जारी की थी और खुद को अवतार घोषित किया था.

घाना वेब की रिपोर्ट के मुताबिक, घाना पुलिस सेवा ने इस स्वघोषित अवतार को गिरफ्तार कर लिया है. इसका नाम इवांस एशुन है, जो खुद को एबो नोआ बताता है. इसकी गिरफ्तारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें इसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है.

खुद के अवतार होने का किया था दावा

घाना के इस स्वघोषित अवतार ने खुद को आधुनिक समय का नोआ बताकर नोवा की नाव बनाने का दावा कर सुर्खियां बटोरी थी. नाव बनाने के अपने मकसद को समझाते हुए एबो ने दावा किया था कि गॉड ने उसे चेतावनी दी थी कि 25 दिसंबर 2025 को दुनिया खत्म हो जाएगी.

उसने बताया था कि गॉड ने उनसे कहा है कि भारी बारिश और बाढ़ से पृथ्वी का अंत हो जाएगा. इसलिए मुझे आत्माओं को बचाने के लिए नाव बनाने का निर्देश दिया है. इसके बाद 25 दिसंबर को उसने नाटकीय तरीके से अपने प्रलय वाली भविष्यवाणी का खंडन करते हुए कहा कि गॉड से बात हुई है,आज बारिश नहीं होगी. इसे कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 दिसंबर को घाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. घाना के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी)क्रिश्चियन टेटे हुनो के आदेश पर एबो को गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि आईजीपी की विशेष साइबर जांच टीम ने एबो को अरेस्ट किया है.एंजेल एफएम कुमासी ने दावा किया है कि पुलिस ने नोवा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी तस्वीर भी साझा की है.

